Россельхознадзор рассказал о расширении рыбного экспорта

В этом году российскую продукцию из водных биоресурсов поставляли в 62 страны, отметили в Россельхознадзоре. В ведомстве обратили особое внимание на открытие рынка Вьетнама.

Одним из самых сложных, но одновременно самых перспективных направлений работы Россельхознадзора в расширении экспорта стало восстановление доступа к рынку Китая, отметили в пресс-службе ветеринарного ведомства. Для этого была проведена перерегистрация российских производителей и перевозчиков рыбы и рыбной продукции.

В одобренный КНР список уже включены 1089 российских компаний, сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора.

Одним из достижений года стало открытие доступа на внутренний рынок Вьетнама, подчеркнули в ведомстве. По его данным, республика уже аттестовала на отправки грузов 27 российских предприятий — производителей рыбопродукции. Также согласован упрощенный порядок рассмотрения досье компаний — экспортеров из РФ.

Отмечено, что в условиях пандемии разработаны новые методики аудитов и инспекций предприятий, заинтересованных в экспорте. Так, Главное таможенное управление КНР провело в видеорежиме проверки нескольких российских поставщиков. Компетентное ведомство Эквадора в онлайн-режиме проверило пять отечественных производителей цист артемии. Надзорный орган Республики Корея также осуществило видеоинспекции шести российских рыбоперерабатывающих предприятий / судов.

Одним из приоритетов работы Россельхознадзора на ближайшие годы стало расширение экспортной ветеринарной сертификации в электронном виде. Ведется работа по интеграции информационных систем в области ветконтроля более чем с 60 странами, рассказали в ведомстве. Планируется, что это даст конкурентное преимущество как при открытии новых экспортных рынков, так и для расширения номенклатуры поставляемой за рубеж продукции.

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