Seafood Expo Global откроет новые возможности для поставок

С 26 по 28 апреля 2022 г. после двухлетнего перерыва состоится Seafood Expo Global — крупнейшая европейская выставка рыбной индустрии. Ведущие российские компании будут представлены на объединенном национальном стенде, который традиционно организует отраслевой выставочный оператор Expo Solutions Group.

Объединенный российский стенд на выставке Seafood Expo Global наглядно продемонстрирует увеличение в экспорте доли филе, готовой продукции. Среди целей экспозиции не только показать такую продукцию зарубежным потребителям, но и помочь с ее реализацией и продвижением на иностранные рынки.

«Для этого в рамках деловой программы будет организовано мероприятие с участием экспонентов, цель которого — увеличение экспорта российской рыбы и морепродуктов на европейские и мировые рынки. Потенциал для этого у российских компаний сегодня огромен», — рассказали Fishnews в пресс-службе Expo Solutions Group.

Поставка рыбной продукции на европейские рынки требует ряда согласований, в том числе подтверждения сертификации промысла, например, Морским попечительским советом (MSC). Мероприятия деловой программы будут включать встречи участников российской национальной экспозиции с покупателями такой продукции. При подготовке переговоров учитываются ассортимент поставщиков, их цели и интересы. Со стороны европейских торговых сетей во встречах с российскими рыбопромышленными компаниями поучаствуют профильные менеджеры товарной категории «Рыба и морепродукты».

«Россию на выставке очень ждут. Нам дали отличное место на уровне ключевых для индустрии стран, рядом с нами — Китай, США, Норвегия и другие крупнейшие игроки отрасли. В наших интересах достойно представить Россию, привлечь новых покупателей и клиентов, найти новые рынки сбыта для отечественных компаний. Это отлично понимают экспоненты: со стороны индустрии заинтересованность очень высока. Со своей стороны наша команда делает все для вовлеченного и эффективного участия экспонентов: проводим очень серьезную поддержку в получении виз и разрешений на въезд, работаем с европейскими торговыми сетями и сертифицирующими организациями», — прокомментировал генеральный директор Expo Solutions Group Иван Фетисов.

В 2019 г. в Международной выставке морепродуктов и технологий переработки Seafood Expo Global & Seafood Processing Global приняли участие около 2 тыс. компаний из 89 стран. 74 государства выступили с национальными стендами. Общая площадь экспозиции превысила 40 тыс. кв м. Мероприятие посетили 29,2 тыс. человек из 155 стран. В 2022 г. оно впервые будет проходить на новом месте — в выставочном комплексе Fira Barcelona Gran Via. Объединенный российский стенд займет около 1,1 тыс. кв. м.

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