Алексей Буглак: Будущее — в развитии российской рыбопереработки

Развитие внутренней переработки поможет увеличить продажи отечественной рыбопродукции как на внешнем, так и на внутреннем рынке, уверен президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак.

«В этом году вылов минтая сократится на 6%, до 1,67 млн тонн. Как мы и прогнозировали в начале года, значительно вырос объем выпуска продукции глубокой переработки — производство филе, фарша и сурими минтая морской заморозки приблизилось к 120 тыс. тонн. Около 20 тыс. тонн филе и сурими добавят береговые заводы», — руководитель АДМ Алексей Буглак подвел предварительные итоги года в интервью Fishnews.

Президент ассоциации констатировал, что на работу рыбодобывающих компаний сильно повлияла пандемия. Уже больше года вся рыбная логистика, все дистрибуционные каналы продаж, прежде всего экспортные, вынужденно перестраиваются из-за антиковидных мер, введенных в Китае. Отправки рыбопродукции «контейнеризируются», что требует дополнительных работ — выгрузки в порту, помещения на хранение, дезинфекции продукции и упаковки, перетарки в контейнеры и отправки, отметил руководитель Ассоциации добытчиков минтая.

Собеседник Fishnews добавил, что ситуация осложнена нехваткой свободных емкостей для хранения на холодильниках и дефицитом рефрижераторных контейнеров в порту Владивосток. В результате дисбаланса на мировом рынке рефперевозок стоимость фрахта рефконтейнеров выросла кратно.

Сложная ситуация и с транзитом через Пусан, обратил внимание Алексей Буглак. Так как с мая текущего года Китай не принимает сертификаты здоровья, выданные российской стороной при транзите продукции через Пусан, сейчас предприятия вынуждены оформлять ее в Корее как импорт, а потом — как экспорт из Кореи в Китай. Это также влечет дополнительные расходы.

Издержки, которые понес бизнес из-за изменения логистики, не были компенсированы ценой на минтай, подчеркнул руководитель АДМ. По расчетам ассоциации, потери минтаевого сектора от пандемии только за первые шесть месяцев текущего года составили 260 млн долларов.

«И к сожалению, пока все обстоятельства показывают, что 2022 год будет еще более сложным в плане логистики продукции», — заметил Алексей Буглак.

Говоря о развитии новых рынков сбыта, он указал на страны Юго-Восточной Азии с развитой рыбопереработкой. Так, в Таиланде довольно мощный сектор по переработке лососевых, Вьетнам специализируется на переработке трески, привел примеры президент АДМ. По его словам, российские предприятия активно осваивали эти рынки на протяжении 2021 г., взаимодействовали с покупателями, и объемы поставок туда увеличились. «Но там тоже не все так просто, есть сложности с качеством продукции, есть вопросы с логистикой», — обратил внимание собеседник Fishnews. Также ассоциация в течение всего года отмечала спрос на минтай со стороны африканских стран.

«Самой верной стратегией в этой ситуации должно стать развитие собственной переработки», — считает Алексей Буглак.

Еще одной темой интервью стало потребление минтая в России. По данным АДМ, на внутренний рынок сейчас отправляется 120-130 тыс. тонн мороженого минтая и филе. Половина приходится на институциональный сектор — госзакупки, армия, система ФСИН, больницы и т.д.

«Если посмотреть на потребление минтая на душу населения, то у нас довольно высокий уровень — больше, чем в Соединенных Штатах и в среднем по Европе, но меньше, чем, например, в Германии или в азиатских странах. Так что на российском рынке с минтаем проблем нет», — заявил президент ассоциации.

По его мнению, с учетом номенклатуры продукции, которую сегодня производят, ограничений в дистрибуционных каналах, механизма формирования цены, в том числе розничной, взрывного роста объемов потребления пока ожидать не стоит. Но потенциал для роста, безусловно, имеется.

«Изменить ситуацию возможно только развивая переработку. Минтай — отличное сырье для производства различных полуфабрикатов — это большой рынок. Нужно расширять товарный ряд, создавать новые виды продукции, наращивать выпуск потребительской продукции», — подчеркнул Алексей Буглак.

Он добавил, что важно также повышать эффективность дистрибуционных каналов — это приведет к более адекватной розничной цене.

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