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Руководитель холдинга DEGA Надежда ДЬЯКОВА

Надежда Дьякова: Инвесторам нужны жизнеспособные проекты

Группа компаний DEGA комплексно подходит к строительству любого объекта — от проектирования до ввода в эксплуатацию, отмечает руководитель холдинга Надежда Дьякова. Заказчикам готовы предложить в том числе оптимизированные варианты рыбозаводов под инвестквоты.

«Проект, даже прошедший экспертизу, не гарантирует того, что построенный по нему объект будет без проблем сдан. Все потому, что обычно проектировщик отрабатывает лишь свою часть согласно техническому заданию и не участвует в последующих этапах», — отметила Надежда Дьякова в интервью Fishnews.

Она подчеркнула: такая система, сложившаяся в советский период госзаказов, не отвечает требованиям современного бизнес-финансирования. Сегодня инвесторам нужны только жизнеспособные проекты.

Группа компаний DEGA комплексно подходит к вопросу строительства, главная задача — ввод объекта в эксплуатацию. Так, DEGA project ориентирована на разработку проектной документации, вторая фирма — Экспертное бюро № 1, аккредитованное на проведение негосударственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий, третья организация холдинга ООО «ДЕГА» — служба технического заказчика.

«Мы берем на себя ответственность реализовать инвестиционный проект вплоть до регистрации права собственности и передачи объекта на баланс», — обратила внимание собеседница Fishnews.

«ДЕГА» имеет 15-летний опыт работы по вводу различных объектов, в том числе рыбных заводов в Приморье, Сахалинской области и на Камчатке. «Среди объектов, построенных в рамках программы инвестиционных квот, одно из крупнейших рыбоперерабатывающих предприятий на Дальнем Востоке — завод «Русский минтай», — привела пример Надежда Дьякова.

Компания «ДЕГА» предлагает услуги по комплексному проектированию рыбоперерабатывающего завода. Это подразумевает полный цикл подготовки документации — от составления технического задания до получения разрешения на строительство, в том числе комплекс услуг авторского надзора и ввод объекта в эксплуатацию.

«В нашей команде собраны лучшие специалисты, которые реализовывали различные проекты в самых разных уголках Дальнего Востока. В части рыбопереработки это заводы и цеха, рассчитанные на разные виды сырья: красную и белую рыбу (включая камбалу), кальмар, отходы рыбопереработки», — сообщила руководитель холдинга.

Она отметила, что компания может проектировать не только рыбозаводы, но и холодильные мощности. Кроме того, «ДЕГА» не ограничивается лишь Дальневосточным регионом.

«Для нас, например, не проблема реализовать проект в Калининграде: мы уже имеем положительный опыт в области экспертизы в этом субъекте», — обратила внимание Надежда Дьякова.

Сейчас активно обсуждаются условия второго этапа инвестквот, озвучиваются предварительные сроки запуска программы, объекты инвестиций. Среди них перерабатывающие предприятия мощностью по сырью не менее 80 тыс. тонн в год.

«Мы способны предложить заказчику оптимизированный вариант производственного комплекса на основании имеющихся прототипов и готовых решений», — заявила руководитель холдинга.

Все это может быть скорректировано с учетом пожеланий заказчика, но на первом месте всегда будет стоять жизнеспособность такого проекта в ходе его дальнейшей реализации, подчеркнула Надежда Дьякова.

Для начала компании нужны только сведения о месте расположения будущего предприятия (кадастровый номер земельного участка) сырье, на котором оно будет работать. «Этого вполне достаточно для того, чтобы через месяц мы показали заказчику визуализированный проект будущего производства», — заверила собеседница Fishnews.

Компания готова взять на себя все вопросы проектирования, строительства и экспертизы. «Наша задача — предложить инвесторам лучшие решения для создания береговых объектов и проконтролировать их реализацию качественно и в срок», — резюмировала Надежда Дьякова.

Полный текст читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.

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