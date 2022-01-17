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Ученые дали прогноз по запасам Татарского пролива. Фото пресс-службы ВНИРО

Ученые дали прогноз по запасам Татарского пролива

Специалисты ВНИРО рассказали о перспективах водных биоресурсов Татарского пролива. По крабам, углохвостой креветке, приморскому гребешку ожидается продолжение ограничений.

Татарский пролив богат промысловыми биоресурсами, их общий вылов только в пределах Хабаровского края составляет в среднем 3 тыс. тонн ежегодно. При этом многие виды имеют хорошо выраженную цикличность, характеризующуюся естественными колебаниями численности.

Сохранять ограничения предполагается по крабам. Ученые зафиксировали тенденцию на снижение запасов приоритетных видов крабов в Татарском проливе, и Минсельхоз РФ ввел временный запрет на промысел камчатского и синего крабов в подзоне Приморье. Общий допустимый улов на 2022 г. для камчатского и синего крабов составляет по 5 тонн и только для научно-исследовательских работ. Если в нынешнем году ситуация не изменится, то будет актуализировано предложение продлить ограничения на добычу этих видов, сообщили Fishnews в пресс-службе ВНИРО.

Еще один сильно флюктуирующий вид – углохвостая креветка. Многолетние наблюдения показали ее значительные – до 70 тыс. тонн – запасы в западной части Татарского пролива. Благодаря работе специалистов Хабаровского филиала ВНИРО, с 2014 г. в Татарском проливе был налажен траловый промысел этого объекта в промышленных масштабах.

За первые три года промысла динамика вылова была положительной, уловы достигли максимальных величин в 2017 г., однако сейчас наблюдается снижение запасов углохвостой креветки. Ситуация усугубляется также наличием в прилове большого количества другого ценного объекта – гребенчатой креветки. Все это послужило причиной введения запрета на промысел этого вида в подзоне Приморье в 2021 г. Соответствующие изменения будут внесены в правила рыболовства с 2022 г., заявили в пресс-службе.

Следующий ценный промысловый вид, которого коснулись ограничения, – приморский гребешок. На протяжении многих лет он активно осваивался промыслом в Хабаровском крае. Однако нерегулируемый вылов этого объекта привел к существенному подрыву его запаса. В настоящее время, по данным отраслевой науки, он не восстанавливается. Поэтому с 2018 г. объем ОДУ (одна тонна) выделяется только для освоения в научно-исследовательских целях. Прогнозируется, что ограничение будут сохранять как минимум еще пять лет.

«Таким образом, ученые ВНИРО постоянно контролируют состояние водных биоресурсов, чтобы своевременно предпринимать соответствующие меры для сохранения запасов различных промысловых объектов в акваториях, обладающих важным рыбохозяйственным значением для нашей страны», – подчеркнули в пресс-службе.

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