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Президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Алексей ОСИНЦЕВ

Алексей Осинцев: Перенос нового этапа инвестквот на потом — заведомо проигрышная позиция

Со вторым этапом инвестиционных квот под строительство судов не нужно затягивать, убеждены в Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота. Задержки только усилят проблемы сырьевой ориентации отрасли, заявил президент АСРФ Алексей Осинцев.

«Какая польза, если мы отложим второй этап? Непонятно. Любые задержки только усугубят проблемы сырьевой ориентации отрасли. Если пойти по этому пути, фактически мы проиграем трижды», — заявил руководитель объединения в интервью Fishnews.

Во-первых, обратил внимание он, из-за отсутствия перерабатывающих мощностей на флоте и на берегу рыбаки понесут экономические потери в добавленной стоимости — при производстве филе она вдвое выше по сравнению с мороженой рыбой.

«Во-вторых, мы уже уступаем нашим конкурентам внешние рынки, вынужденно сократив освоение ресурса. И в-третьих, бизнес понесет дополнительные затраты на создание инфраструктуры для хранения сырья. Для понимания, расходы на логистику в оптовой цене мороженого минтая составляют более 20%, тогда как у филе — не более 10%», — отметил важность развития переработки Алексей Осинцев.

При вступлении в силу с 2023 г. норм о втором этапе инвестквот войти в постройку можно будет самое раннее через год, указали в АСРФ. «Непосредственно строительство займет не менее трех лет — для заводов и среднетоннажных судов. По крупнотоннажным судам срок будет еще больше. В результате первые объекты второго этапа мы увидим не ранее 2028 года. Разве это спешка?» — считает президент ассоциации.

Новые проекты позволят учесть опыт работы над судами, которые сейчас находятся в процессе строительства, нарастить возможности судостроения, подчеркнули в АСРФ.

Алексей Осинцев обратил внимание, что объединение выступало и выступает за наделение новых судов ресурсами до их полной мощности и за приоритет морской переработки. «На наш взгляд, в целом положения доработанного законопроекта по защите инвестиций и второму этапу инвестквот совпадают с этими подходами», — заявил собеседник Fishnews.

Нужно также без отлагательств перейти к новым крабовым аукционам с инвестобязательствами, настаивают в АСРФ. «Для этого есть объективные причины. В их числе — планомерное размещение заказов на верфях, поскольку бизнесу важно, чтобы не росли затраты на постройку последующих судов», — отметил президент ассоциации.

Цель строительства новых краболовов — поэтапное замещение старого флота, а не увеличение его количества, обратил внимание Алексей Осинцев.

«Сейчас в России около 150 краболовных судов, их средний возраст превышает 30 лет. По итогам первого этапа аукционов будет построено 41 новое судно для лова краба, этого явно недостаточно. Второй этап позволит не снижать темпы обновления», — считают в АСРФ.

Текст полностью читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.

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НазадМетки: крабсудостроение
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Перенос нового этапа инвестквот на потом — заведомо проигрышная позиция

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