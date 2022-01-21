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Одни из крупнейших мировых рыбопромышленных выставок — Seafood Expo Global и Seafood Expo North America — планируют провести в срок. Изображение предоставлено пресс-службой ESG

Российская рыба собирается в Барселону

С 26 по 28 апреля в Барселоне состоится Seafood Expo Global — крупнейшее мировое событие рыбопромышленной отрасли. Участники объединенного стенда России и его организатор Expo Solutions Group уже готовятся к выставке и получают испанские визы.

Отрасль заждалась

Из-за антиковидных ограничений прошлых лет особенно сильно пострадала конгрессно-выставочная деятельность, отметили в Expo Solutions Group. Компания–оператор обратила внимание, что проведение Международного рыбопромышленного форума и выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий Seafood Expo Russia в Санкт-Петербурге в сентябре 2021 г. подтвердило популярность таких событий у российского и международного отраслевого сообщества.

Вместе с тем одни из крупнейших мировых выставок — Seafood Expo Global и Seafood Expo North America — не проходили уже два года, но в 2022 г. организаторы полны решимости провести оба мероприятия в срок.

Особые требования

Для безопасности участников, посетителей и персонала на площадках выставок в Бостоне и Барселоне будут действовать профилактические ограничения. На площадке Seafood Expo Global они будут на порядок мягче требований Seafood Expo North America, запланированной на 13-15 марта в Бостоне.

«Ограничения в Бостоне жестче общих по Соединенным Штатам, посещение этой выставки будет возможно только при прохождении полного курса вакцинации одним из одобренных ВОЗ или профильным агентством США препаратов», — рассказали Fishnews в пресс-службе Expo Solutions Group.

По его данным, такие требования могли стать одной из причин отказа от участия в мероприятии ряда значимых игроков. В том числе одного из крупнейших американских поставщиков лосося, минтая, трески и краба Peter Pan Seafood, ведущего переработчика и продавца замороженных рыбы и морепродуктов в США High Liner Foods, норвежских компаний Cermaq и Mowi ASA. Однако, несмотря на отсутствие нескольких лидеров рынка, профессиональное сообщество ждет выставку с нетерпением.

В отличие от бостонского мероприятия, для посещения Seafood Expo Global в Барселоне достаточно отрицательного результата ПЦР-теста или справки о наличии антител. Организаторы сообщили, что одного теста, сделанного не ранее 25 апреля, хватит на все время проведения выставки.

«С приходом пандемии правила въезда в Испанию стали сложнее, но получить разрешение все-таки возможно, запрета нет. На сегодняшний день мы уже отработали процедуру получения бизнес-визы для участия в мероприятии с МИД и посольством Испании, организаторами выставки. Участники российского стенда смогут попасть в страну при наличии действительного ПЦР-теста или справки о наличии антител. Первые визы и приглашения на выставку экспоненты уже получили», — рассказал генеральный директор Expo Solutions Group Иван Фетисов.

Россия расширяет присутствие

В 2019 г. в Международной выставке морепродуктов и технологий переработки Seafood Expo Global & Seafood Processing Global приняли участие около 2 тыс. компаний из 89 стран. 74 государства выступили с национальными стендами. Общая площадь экспозиции превысила 40 тыс. кв. м. Мероприятие посетили 29,2 тыс. человек из 155 стран.

В 2022 г. выставка впервые будет проходить на новом месте — в выставочном комплексе Fira Barcelona Gran Via. Объединенный российский стенд по сравнению с 2019 г. увеличится почти вдвое, до 1,1 тыс. кв. м. Он будет располагаться среди экспозиций мировых лидеров рыбопромышленной индустрии — Китая, Норвегии, США.

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