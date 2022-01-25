Росрыболовство согласно со сложностью вопроса об увязке судов и заводов

По увязке строительства береговых заводов и судов в рамках программы инвестквот в единый объект инвестиций возникает много вопросов — эта тема еще нуждается в дополнительном анализе и выборе решения, признал глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Напомним, что в законопроекте по второму этапу инвестквот появился новый объект инвестиций - рыбоперерабатывающие комплексы, включающие береговые заводы и рыбопромысловые суда с российских верфей.

Такое положение законопроекта стало одним из самых резонансных, сообщает корреспондент Fishnews. Вопрос вызвал достаточно много нареканий со стороны бизнес-сообщества, тема непростая, поэтому имеет смысл обсудить ее на дальнейших совещаниях на уровне вице-премьеров, заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков на совещании по второму раунду программы.

«Здесь я считаю, что есть смысл анализировать и думать, как все-таки правильно сделать», — отметил глава ведомства.

Против сцепки заводов и судов в один объект инвестиций на совещании выступили ВАРПЭ, Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области, Ассоциация добытчиков минтая, за — Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота и группа «Норебо».

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