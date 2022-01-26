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На Камчатку пришел новый супертраулер «Океанрыбфлота» «Георгий Мещеряков»

«Георгий Мещеряков»: будущее, которое уже наступило

Камчатский промысловый флот пополнился супертраулером «Георгий Мещеряков». Это первое в своем классе судно, которое открывает новую страницу в судьбе и компании «Океанрыбфлот», и всей рыбной отрасли края.

У этого события есть своя предыстория. В 2015 г. руководство «Океанрыбфлота» приняло решение о поэтапной замене главных добытчиков компании — больших морозильных рыболовных траулеров, построенных в 1980-х. Ставку сразу сделали на новострой.

В качестве проектировщика была выбрана норвежская компания Skipsteknisk, одна из лучших в этом деле. С учетом рекомендаций и опыта камчатских рыбаков был сформирован оригинальный проект супертраулера со следующими характеристиками: длина — 108 м, ширина — 20 м, скорость — 16 узлов. Вместимость — до 150 человек; 12 технологических линий на борту способны перерабатывать в сутки 450 тонн рыбы.

12 технологических линий на борту способны перерабатывать в сутки 450 тонн рыбы

Представители «Океанрыбфлота» объехали ведущие судостроительные заводы мира. В итоге выбор был сделан в пользу турецкой верфи «Терсан», которая уже имела опыт строительства рыболовецкого флота по проектам Skipsteknisk.

В июне 2018-го, в год 50-летия «Океанрыбфлота», в Петропавловске-Камчатском генеральный директор компании Евгений Новоселов подписал контракт с представителями «Терсана» на строительство двух траулеров. В мае 2019 г. на верфи состоялась торжественная церемония начала резки металла.

Когда начиналось строительство, из Москвы пришла трагическая новость: на 89-м году жизни скончался Георгий Васильевич Мещеряков, легендарный камчатский капитан, Герой Социалистического Труда, первый начальник Управления океанического рыболовства. Его имя, не задумываясь, дали новому траулеру.

12 июня 2020 г., в День России, судно было спущено на воду. В мае 2021 г. начались ходовые испытания, рейс обеспечивали турецкий и российский экипажи. Затем судостроителям предстояли отладка оборудования, доковые работы, покраска судна. Осенью 2021 г. траулер был полностью готов к передаче заказчику.

15 октября на верфи «Терсан» зазвучал гимн России. Под торжественную музыку на судне подняли государственный флаг нашей страны. В тот же день на нем была открыта мемориальная доска с именем Георгия Мещерякова.

Командование супертраулером принял капитан-директор Александр Бевзик. Под его руководством камчатский экипаж из 56 человек начал готовить судно к долгому переходу. В экипаж также были включены специалисты турецкой верфи: старший механик и электромеханик.

14 ноября «Георгий Мещеряков» вышел из порта Ялова. Так начался его путь через Мраморное, Эгейское, Средиземное моря, Индийский и Тихий океаны. И вот, наконец, он дома. 18 января 2022 г жители Петропавловска-Камчатского увидели в Авачинской губе громадный корабль, по длине обогнавший и старые БМРТ, и более новые супертраулеры испанской постройки, которые в свое время считались гигантами.

Гости нового судна были поражены его размерами, технологической начинкой и уровнем комфорта

На причале терминала «Сероглазка» «Георгия Мещерякова» ждала торжественная встреча. Губернатор Владимир Солодов поздравил коллектив компании и всех земляков с историческим событием: «По итогам 2021 года на Камчатке зафиксирован рекордный улов в 1 млн 659 тыс. тонн. Это новый уровень, который достигнут во многом с участием «Океанрыбфлота». В основе наших успехов — люди. Благодаря вашему труду, уважаемые рыбаки, развивается экономика, прирастают уловы, создаются рабочие места и процветает край. Хочу пожелать, чтобы с вводом в строй нового судна повышалась привлекательность отрасли для молодежи».

Среди встречавших супертраулер была и дочь легендарного капитана Георгия Мещерякова Наталья. Она поблагодарила руководство компании за то, что на Камчатке хранят память о ее отце.

«Он считал, что его успех обеспечивала команда единомышленников. Поэтому он всегда знал свою команду от и до. Хочу пожелать экипажу нового судна стать командой и вместе стремиться к одной цели», — пожелала Наталья Мещерякова рыбакам.

Команду «Георгия Мещерякова» ждет много работы

Гости нового судна были впечатлены его размерами, технологической начинкой и уровнем комфорта. Это будущее камчатского флота, которое уже наступило.

«Георгия Мещерякова» ждет много работы. Он будет добывать как пелагические, так и донные виды рыб, принимать на переработку лосось, поэтому календарный план промысла достаточно широк. Обширной будет и его география: характеристики судна и автономность позволяют ему трудиться в самых сложных районах, вплоть до Арктики.

Тем временем на верфи «Терсан» уже завершают работу над вторым судном этой серии, которое названо в честь другого выдающегося работника рыбной отрасли Камчатки — Владимира Бирюкова. Траулер был спущен на воду в июне 2021 г.

Фотографии Валентины Боковиковой.

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