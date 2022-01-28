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Руководитель агентства по рыболовству Приморского края Валерий КОРКО

Валерий Корко: Рыбопромышленники Приморья ищут новые рынки сбыта

В рыбном экспорте Приморского края на фоне китайских коронавирусных ограничений стала лидировать Южная Корея, отмечает глава регионального агентства по рыболовству Валерий Корко. Также предприятия ведут поиск новых каналов сбыта — во Вьетнаме, США, Канаде, Африке.

За прошедший год рыбопромышленные предприятия Приморья добыли 803,4 тыс. тонн водных биоресурсов, квоты освоены на 85,1%, рассказал в интервью Fishnews руководитель краевого агентства по рыболовству Виталий Корко.

Он отметил, что снижение вылова (в основном минтая и сельди) обусловлено неблагоприятными гидрологическими и метеорологическими условиями. Еще один фактор — закрытие портов КНР для приема рыбопродукции, в том числе из минтая и сельди. Это привело к непроизводительным простоям рыбопромыслового флота (в том числе транспортного) при выгрузке продукции в иностранных портах, к значительному падению цен на основные виды валютоемкой продукции из минтая и сельди, снижению объемов продаж, остаткам готовой продукции на складах.

«По данным Росрыболовства, на долю предприятий Приморья в 2021 году пришлось 15,9% от общероссийского вылова водных биоресурсов и 22,6% — от вылова в Дальневосточном бассейне», — привел цифры Валерий Корко.

Глава агентства сообщил, что хозяйства аквакультуры в крае за год вырастили 56,7 тыс. тонн продукции.

Выпуск рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных составил 640,3 тыс. тонн. Произведено 114,7 млн условных банок консервов и пресервов. Рыбы морской свежей и охлажденной выпустили 63,7 тыс. тонн, проинформировал собеседник Fishnews.

Он добавил, что в консолидированный бюджет края поступило 7 млрд рублей налогов, сборов и иных обязательных платежей (в 1,7 раза больше, чем за 11 месяцев 2020 г.).

Говоря про поставки за рубеж, Валерий Корко подчеркнул, что экспорт рыбы и морепродуктов за январь-ноябрь 2021 г. составил 646,2 тыс. тонн — ниже уровня января-ноября 2020 г. на 12% (на 87,9 тыс. тонн).

«В стоимостном выражении экспорт вырос на 11,8% (на 164,2 млн долларов) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составил 1550,8 млн долларов. Рост обеспечен в основном за счет ракообразных (в том числе крабов) в 1,6 раза (на 232,8 млн долларов). Ракообразные занимают 41,1% в стоимостном объеме экспорта рыбы и морепродуктов», — рассказал руководитель агентства.

В КНР за 9 месяцев текущего года экспортировали 147,4 тыс. тонн рыбы и морепродуктов на 365,6 млн долларов. Это в 2,9 раза в натуральном выражении и в 1,3 раза по стоимости меньше, чем за 9 месяцев прошлого года.

«Выросли объемы экспорта рыбы и морепродуктов в Южную Корею: за 9 месяцев поставки увеличились вдвое в натуральном выражении и 1,4 раза по стоимости; в Японию — в два раза. Доля Южной Кореи в экспорте рыбы и морепродуктов в натуральном выражении теперь занимает 61%, доля КНР — 28,5%», — обрисовал новые тенденции Валерий Корко.

Руководитель агентства обратил внимание, что предприятия края ищут новые каналы и рынки сбыта. В частности, пробуют поставлять свою продукцию во Вьетнам, США, Канаду, страны Африки.

Полный текст читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.

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