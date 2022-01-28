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Предельные сроки строительства судов под инвестквоты нужно увеличить, считают в группе «Норебо»

Для постройки судов предлагают расширить рамки

Предельные сроки строительства судов под инвестквоты нужно увеличить, считают в группе «Норебо». Это позволит учесть практику работы верфей и не сдвигать начало второго этапа программы, отметили в холдинге. В Росрыболовстве согласились, что можно рассмотреть идею, но подчеркнули заинтересованность государства в как можно более быстром выполнении инвестиционных обязательств.

Росрыболовство провело второе совещание по продолжению программы квот вылова в инвестиционных целях. На встрече Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) и Ассоциация добытчиков минтая предложили отложить запуск второго раунда по квотам под строительство флота. Нужно учитывать задержки со стороны верфей, а также дождаться результатов первого этапа и проанализировать их, отметили в объединениях.

В группе «Норебо» уверены, что переносить старт не нужно (об этом же заявляла и Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота, в которую входят «Норебо» и РРПК). Как отметил на совещании Росрыболовства представитель группы «Норебо» Сергей Сенников, логичнее посмотреть на предельные сроки строительства судов под инвестквоты. Сейчас по законодательству на выполнение инвестиционных обязательств отводится максимум пять лет — этот срок можно продлить по согласованию с властями, но не более чем на год (так называемая формула «пять плюс один»). Предложение о расширении временных рамок озвучивалось и ранее.

Идею на совещании поддержал Сбербанк. Нынешнюю формулу «пять плюс один» нужно заменить на «пять плюс два», причем не только для второй, но и для первой волны инвестквот, заявил представитель банка. «Мы сейчас видим, что ряд проектов все-таки у нас, вероятнее всего, из срока «пять плюс» вывалится и нам потребуется его продление», — сказал он.

Проводивший встречу руководитель Росрыболовства Илья Шестаков сообщил, что предложение проанализируют, но обратил внимание, что ведомство все-таки заинтересовано в скорейшей реализации программы. Не должно получиться так, что при наличии свободных стапельных мест начало строительства судов будет задерживаться, отметил глава федерального агентства.

В «Норебо» убеждены, что продление предельного срока обеспечит плавное выполнение программы.

«Для увеличения срока реализации инвестиционных проектов есть два основных аргумента, — заявил Fishnews Сергей Сенников. — Во-первых, проекты первого этапа реализуются с большой задержкой, и, учитывая большое количество судов, верфи могут не уложиться в срок шесть лет. Во-вторых, при увеличении срока строительство судов в рамках второго этапа может начаться через один-два года после подписания инвестиционных договоров (в 2025-2026 годах), но за это время можно более качественно подготовить техническую документацию (судостроительные контракты будут подписаны в 2022-2023 годах, и доли будут закреплены в 2023-м), при этом сдвигать начало распределения инвестквот под суда не потребуется».

В холдинге также отметили, что срок нужно увеличить для проектов и первого, и второго этапа программы.

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