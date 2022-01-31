К проблематике ГЭЭ привлекли внимание Генпрокуратуры

Рыбаки опять столкнулись с вопросами проведения государственной экологической экспертизы, рассказал президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов на совещании с заместителем генпрокурора Дмитрием Демешиным.

Вопрос государственной экологической экспертизы по-прежнему актуален для предприятий, занимающихся прибрежным промыслом. Об этом президент региональной ассоциации рыбопромышленных предприятий Максим Козлов заявил на всероссийской конференции для предпринимателей «ЗАБИЗНЕС: рейтинг регионов. Сахалинская область». В мероприятии участвовал заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин.

В прошлом году проблема ГЭЭ уже поднималась на заседании рабочей группы при Генпрокуратуре. Отраслевые объединения также обратились за разъяснениями в Росрыболовство, Минприроды, отметил Максим Козлов. Ответило на письмо Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока и Министерство сельского хозяйства, сообщает корреспондент Fishnews.

Но рыбопромышленники опять столкнулись с требованием о прохождении государственной экологической экспертизы, рассказал Максим Козлов. «Это вопрос всего Дальнего Востока», — отметил он. Руководитель ассоциации попросил заместителя генпрокурора вернуться к проблеме и не допустить необоснованного введения барьеров для бизнеса.

Дмитрий Демешин сообщил, что вопрос уже отрегулирован, должны быть даны разъяснения.

В 2020 г. Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока заявил об угрозах, которые создает практика привлечения компаний к административной ответственности за невыполнение требований о ГЭЭ при добыче объектов, вылов которых не квотируется. Специфика такого промысла не позволяет проходить экспертизу, обращали внимание в объединениях отрасли.

В ассоциациях неоднократно подчеркивали: при контроле соблюдения природоохранных требований все же должна быть возможность для эффективного промысла водных биоресурсов.

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