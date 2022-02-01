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В рыбной отрасли формируется рабочая группа для проведения эксперимента с маркировкой товаров

Рабочая группа займется цифровой маркировкой рыбных товаров

В рыбной отрасли формируется рабочая группа для проведения эксперимента с маркировкой товаров. Росрыболовство рассчитывает, что в ее состав войдут и дальневосточные производители лососевой икры.

Схему внедрения в рыбной отрасли системы цифровой маркировки и прослеживания товаров «Честный знак» на совещании в Росрыболовстве представил оператор проекта — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Для запуска эксперимента планируется до 31 марта завершить формирование рабочей группы. В нее могут быть включены производители и участники оборота рыбных консервов, лососевой и осетровой икры и других видов подконтрольной продукции.

Как сообщает корреспондент Fishnews, на эксперимент, который предположительно начнется с 1 апреля — после выхода соответствующего постановления правительства, отводится 11 месяцев. В течение этого срока ЦРПТ совместно с участниками рыбного рынка будет заниматься подбором и адаптацией технических решений с учетом специфики рыбной продукции, а также тестированием способов нанесения маркировки.

По мнению оператора системы, участие в проекте на ранних стадиях более выгодно для производителей рыбной продукции, поскольку позволит заранее подготовиться к новым условиям работы, выбрать лучшее решение и сократить затраты на внедрение цифровой маркировки. Представители Рыбного союза и Союза осетроводов, присутствовавшие на совещании, согласились войти в состав рабочей группы, но высказали сомнения в эффективности инициативы в ее нынешнем виде для решения проблемы с подтверждением качества и происхождения рыбных товаров.

«Проблема не в наличии или отсутствии еще одной системы прослеживаемости или маркировки, а в неотвратимости наказания», — напомнил председатель Рыбного союза Александр Панин. По его словам, штрафных санкций, предусмотренных за нарушение правил маркировки, недостаточно, чтобы лишить мотивации недобросовестных производителей.

При нынешней организации процесса цифровая маркировка не дает ответа на главный для потребителя вопрос — о происхождении исходного сырья, обратил внимание президент Союза осетроводов Александр Новиков. Поэтому отличить качественную черную икру от китайской, но перефасованной на территории России, «Честный знак» пока не может.

«Очень важно, чтобы связка «ЦРПТ — Россельхознадзор — Отраслевая система мониторинга» была проработана и обеспечивала эффективность. В противном случае это будет не «от лодки до глотки», а «от завода до магазина» — только одна небольшая часть цепочки, которая не оправдает ожиданий бизнеса», — указал замглавы Росрыболовства Василий Соколов. Он отметил, что главная цель сейчас — сформировать первичную рабочую группу и предложил провести еще одно совещание — с уже участием дальневосточных производителей красной икры и консервов, которые тоже могут присоединиться к реализации проекта.

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