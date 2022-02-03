Рыбным консервам уделят особое внимание на Seafood Expo Russia

В сентябре в Санкт-Петербурге вновь пройдут Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий. В рамках деловой программы впервые запланировано мероприятие, посвященное консервированию.

Встреча состоится при поддержке Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Об этом Fishnews сообщили в пресс-службе Expo Solutions Group — компании — оператора форума и выставки.

Напомним, юбилейные, пятые Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia пройдут 21-23 сентября в Северной столице. Выставочная экспозиция займет два павильона в КВЦ «Экспофорум».

В ESG обратили внимание, что у современных потребителей рыбной продукции изменяются предпочтения, в частности, растет спрос на консервы. В отличие от других видов рыбопродукции, они дольше хранятся и не требуют специальных условий и отрицательных температур. Консервы очень удобны и не требуют дополнительной кулинарной обработки, при этом имеют разнообразные вкусы и доступны всем сегментам потребителей. Большой ассортимент такой продукции — консервы натуральные, с добавлением масла, в томатной заливке, с растительными гарнирами, копченые в масле, бланшированные в масле — позволяет удовлетворить практически любой вкус потребителей, подчеркнули организаторы.

«У нас появляется все больше новых участников в разделе рыбной консервации, в прошлом году мы даже выделили глубокую переработку в отдельный раздел. Много компаний, которые уходят с общеотраслевых выставок именно к нам. Есть также и те, кто выставляются только на Seafood Expo Russia. В основном это те, для кого в мероприятии важна бизнес-составляющая», — рассказал генеральный директор Expo Solutions Group Иван Фетисов.

Для российских производителей рыбных консервов выставка — это возможность найти новых покупателей и расширить географию продаж. Ежегодно в Seafood Expo Russia участвует большое количество торговых сетей федерального и регионального масштаба. В этом году организаторы планируют привлечь на мероприятие ретейл и интернет-площадки из бывших советских республик. Уже ведутся переговоры об участии трейдеров и торговых площадок Азербайджана, Узбекистана, Армении и стран Балтии.

ESG отмечает: экспансия на новые рынки — хорошая возможность увеличить продажи для производителей консервов. Их логистика не требует значительных затрат на соблюдение температурного режима и условий хранения. В то же время потенциал для наращивания производства и продаж консервированной рыбы и морепродуктов огромен.

В Expo Solutions Group напомнили, что договоренности, достигнутые на выставках, в том числе на Seafood Expo Russia 2021, позволили Салехардскому комбинату уже направить в Беларусь пробную партию консервов. Это продукция из речной рыбы — налима, щуки и язя. Предприятие планирует наладить поставки консервов из рыб Ямала в Казахстан и другие страны.

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