Общественный совет определил позицию по донаделению

Общественный совет при Росрыболовстве решил не поддерживать донаделение участников первой волны инвестиционных квот объемами для освоения. Как было отмечено на заседании, такое выделение ресурса создает в отрасли дискриминационные условия.

Члены Общественного совета при Федеральном агентстве по рыболовству рассмотрели законопроект, предполагающий новые перемены в сфере предоставления квот.

Напомним, что поправки, подготовленные Минсельхозом совместно с Росрыболовством, предусматривают второй этап программы инвестиционных квот на Дальневосточном бассейне.

При этом разработчики предложили дополнительно выделять инвесторам первой волны квоты в качестве компенсации потерь при новом распределении — в 4%, сообщает корреспондент Fishnews. Однако при таком донаделении в неравных условиях оказываются те, кто не участвовал в первом этапе инвестквот, и те, с кем такие договоры уже заключены, обратил внимание член Общественного совета, президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак. Таким образом создаются дискриминационные условия в отрасли, полагает он.

Кроме того, заявил руководитель АДМ, не подтверждается тезис о снижении ресурсной базы для участников первой волны. «В 2018 году, когда инвесторы подавали заявку на первый этап, суммарный объем 20% инвестиционной квоты на минтай и сельдь в Дальневосточном бассейне составлял 394 тыс. тонн, в 2021 году — 422 тыс. тонн. То есть за счет роста ресурсной базы инвесторы имеют на 7% больше квот. Причем как инвестиционных, так и исторических — сегодня по сравнению с моментом входа в программу инвестквот. Поэтому не очень понятно, о каком выпадении ресурсной базы говорят разработчики законопроекта», — сказал Алексей Буглак.

Общественный совет решил дополнить свою позицию по проекту закона и выступить против включения нормы о донаделении.

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