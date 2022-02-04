На новое НИС выделили деньги

Из федерального бюджета направят более 23,4 млрд рублей на строительство крупнотоннажного научно-исследовательского судна. Оно сможет выполнять широкий спектр работ и позволит расширить ресурсную базу российского рыболовства, отметили в правительстве.

Распоряжение о выделении средств подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В текущем году на создание НИС поступит 900 млн рублей. Субсидию предоставят заказчику — Всероссийскому НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

«Мощность нового судна составит более 13,9 МВт. С его помощью ученые смогут проводить широкий спектр исследований в Мировом океане. Это в том числе позволит расширить ресурсную базу российского рыболовства и обеспечить потребности добывающих компаний», — рассказали Fishnews в пресс-службе правительства.

Завершить строительство планируется в 2025 г., ввод НИС в эксплуатацию намечен на 2026 г.

В пресс-службе Росрыболовства сообщили, что исследования будут проводиться с использованием аппаратов постоянного базирования: вертолета, беспилотного летательного аппарата (БПЛА), батискафа, телеуправляемого необитаемого подводного аппарата (ТНПА).

В кабмине напомнили, что в 2020 г. правительство направило порядка 28 млрд рублей на создание двух новых НИС неограниченного района плавания. В ноябре прошлого года состоялась закладка килей, строительство планируется завершить в течение трех лет.

«Такие современные исследовательские суда значительно повысят конкурентоспособность отечественного научного флота, улучшат условия работы наших ученых и обеспечат дополнительную загрузку российских судостроительных верфей», — отметил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами 31 января.

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