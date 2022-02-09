Промысел минтая успешно развивается

К 8 февраля российские предприятия освоили 265 тыс. тонн минтая, на 27% превысив уровень прошлого года. Наращивать добычу не помешала сложная метеорологическая обстановка на прошедшей неделе, отметили в Росрыболовстве.

На заседании штаба путины заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Василий Соколов сообщил: охотоморский промысел развивается прогнозируемо, улучшается обстановка на добыче сельди.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе ФАР, в Охотском море добыто 232,7 тыс. тонн минтая — почти на 30% выше уровня 2021 г. Основной вылов приходится на Камчатско-Курильскую и Западно-Камчатскую подзоны, где суммарный вылов составил 227,4 тыс. тонн (+32,9%). В Южно-Курильской зоне поймано 8,1 тыс. тонн, в Северо-Охотоморской подзоне — 4,5 тыс. тонн, в Восточно-Камчатской зоне — 11,4 тыс. тонн, включая 5,6 тыс. тонн в Петропавловско-Командорской подзоне.

Тихоокеанской сельди российские компании освоили 53,4 тыс. тонн, из которых более 49 тыс. тонн в — Северо-Охотоморской подзоне. Общий вылов трески составил 16,3 тыс. тонн, в том числе в Западно-Беринговоморской зоне поймали 3,3 тыс. тонн, в Восточно-Камчатской зоне — 2,8 тыс. тонн, в Охотском море — 6,4 тыс. тонн.

На 8 февраля в Охотском море минтай ловили 80 судов, сельдь — 5 судов, треску — 23 судна. Безопасность работы флота обеспечивает спасатель «Справедливый». Мониторинг промысла ведут 14 наблюдателей Тихоокеанского филиала ВНИРО и три сотрудника КамчатНИРО.

По прогнозам науки, на предстоящей неделе ожидается спокойная синоптическая обстановка, циклоны пройдут за пределами района экспедиции и зоны промысла будут расширены, суда рассредоточатся.

На прошлой неделе флот работал очень сконцентрировано, зафиксированы очень хорошие уловы на судосутки при минимальных приловах молоди (в пределах установленных лимитов). По наблюдениям ученых, средний показатель на судно сейчас составляет 100,1 тонн в сутки (в аналогичный период 2021 г. — около 82 тонн). Размерный состав уловов и качество сырья позволяет наращивать выпуск продукции глубокой переработки, обратили внимание в Росрыболовстве.

«В Ассоциации добытчиков минтая подтвердили, что растет объем выпуска филе, а также на данный момент нет проблем со сбытом продукции», — сослалось на АДМ федеральное агентство.

По данным ведомства, загрузка холодильников в портах Приморского края составляет 62%. Стоимость доставки рыбной продукции железнодорожным транспортом из Владивостока в центральные регионы страны не изменилась — 17–19 руб./кг. За прошедшую неделю железнодорожным транспортом отправлено 16,2 тыс. тонн таких товаров.

Василий Соколов поручил теруправлениям ФАР накануне выходных усиливать состав сотрудников, которые выдают сертификаты соответствия законности уловов для экспорта российской рыбной продукции, чтобы суда не простаивали.

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