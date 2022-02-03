Новости
В январе российские добытчики минтая нарастили производство филе

Минтай перерабатывают все активнее

В январе российские добытчики минтая нарастили производство филе, фарша, сурими и рыбной муки. Таким образом усиливается заданный в прошлом году тренд на значительное увеличение выпуска продукции глубокой переработки.

«По итогам 2021 года производство филе, фарша и сурими из минтая в море выросло на 52%, до 123 тыс. тонн. В январе этого года выпуск филе минтая на 44% опережает показатели аналогичного периода 2021 года. Это происходит за счет сокращения выпуска мороженого минтая», — рассказал президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак.

Пропорционально росту выпуска филе минтая увеличивается выработка фарша — сопутствующего продукта производства филе. Объем произведенного минтаевого фарша в январе 2022 г. в 2,4 раза выше уровня прошлого года, сообщили Fishnews в пресс-службе АДМ. Также, по данным объединения, растет производство минтаевого сурими, увеличилась и выработка муки — на 55%.

«Увеличение выработки продукции глубокой переработки было обеспечено ростом количества судов, оборудованных линиями по производству филе. В январе 2021 года на промысле было задействовано 28 судов-филейщиков, в январе 2022 года — 32 единицы. В начале февраля экспедицию пополнит новый супертраулер «Георгий Мещеряков». Также значительный вклад в общий объем производства вносят шесть береговых заводов, построенных по программе инвестквот», — отметил Алексей Буглак.

Основные уловы минтая традиционно приносит промысел в Охотском море. «В целом путина идет с опережением прошлогодних показателей. Общий вылов на 23 тыс. тонн больше, чем в минувшем году. При этом вылов отстает от показателей 2020 года на 21%, или на 53 тыс. тонн», — привел цифры глава АДМ.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: адмминтай
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

Губернатор Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

Сохранить экологию Камчатки поможет комплексная программа

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман ЗВЕРЕВ

Президент ВАРПЭ

Герман ЗВЕРЕВ

Начало года для предприятий с финансовой точки зрения будет непривычно жестким

Губернатор Валерий ЛИМАРЕНКО. Фото пресс-службы правительства Сахалинской области

Губернатор Сахалинской области

Валерий ЛИМАРЕНКО

Инвестиции в береговые заводы показали свою эффективность

Все материалы

Интервью

Директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Кирилл КОЛОНЧИН. Фото пресс-службы ВНИРО

Директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии

Кирилл КОЛОНЧИН

Кирилл Колончин: ВНИРО сегодня может решать любые задачи для отрасли

Руководитель агентства по рыболовству Приморского края Валерий КОРКО

Руководитель агентства по рыболовству Приморского края

Валерий КОРКО

Рыбопромышленники Приморья ищут новые рынки сбыта

Президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Алексей ОСИНЦЕВ

Президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота

Алексей ОСИНЦЕВ

Перенос нового этапа инвестквот на потом — заведомо проигрышная позиция

Руководитель холдинга DEGA Надежда ДЬЯКОВА

Руководитель холдинга DEGA

Надежда ДЬЯКОВА

Инвесторам нужны жизнеспособные проекты

Все интервью

Личное мнение

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим КОЗЛОВ

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области

Максим КОЗЛОВ

Цель по развитию берега должна быть достигнута

Заместитель председателя НО «Рыбный Союз» Сергей ГУДКОВ

Заместитель председателя НО «Рыбный Союз»

Сергей ГУДКОВ

В борьбе с фальсификатом важна системная работа

Все материалы

Крупным планом

Устройство для моментального автоматического съема ловушки при подъеме хребтины

Уникальные решения на каждый день

На Камчатку пришел новый супертраулер «Океанрыбфлота» «Георгий Мещеряков»

«Георгий Мещеряков»: будущее, которое уже наступило

Курильский берег. Эти острова – перспективные территории для строительства новых рыбоперерабатывающих заводов

Вторая волна инвестквот показала неожиданный поворот

Рыбацкое судно у берегов Сахалина

Новый год обещает непростые задачи

События

Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области обсудила итоги за год

Жизнь в эпоху перемен: Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области обсудила итоги за год

В Москве прошла 26-я международная выставка «Агропродмаш-2021». Фото пресс-службы АО «Экспоцентр»

«Агропродмаш-2021» собрал разработки из 32 стран

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2022 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.