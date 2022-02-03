Минтай перерабатывают все активнее

В январе российские добытчики минтая нарастили производство филе, фарша, сурими и рыбной муки. Таким образом усиливается заданный в прошлом году тренд на значительное увеличение выпуска продукции глубокой переработки.

«По итогам 2021 года производство филе, фарша и сурими из минтая в море выросло на 52%, до 123 тыс. тонн. В январе этого года выпуск филе минтая на 44% опережает показатели аналогичного периода 2021 года. Это происходит за счет сокращения выпуска мороженого минтая», — рассказал президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак.

Пропорционально росту выпуска филе минтая увеличивается выработка фарша — сопутствующего продукта производства филе. Объем произведенного минтаевого фарша в январе 2022 г. в 2,4 раза выше уровня прошлого года, сообщили Fishnews в пресс-службе АДМ. Также, по данным объединения, растет производство минтаевого сурими, увеличилась и выработка муки — на 55%.

«Увеличение выработки продукции глубокой переработки было обеспечено ростом количества судов, оборудованных линиями по производству филе. В январе 2021 года на промысле было задействовано 28 судов-филейщиков, в январе 2022 года — 32 единицы. В начале февраля экспедицию пополнит новый супертраулер «Георгий Мещеряков». Также значительный вклад в общий объем производства вносят шесть береговых заводов, построенных по программе инвестквот», — отметил Алексей Буглак.

Основные уловы минтая традиционно приносит промысел в Охотском море. «В целом путина идет с опережением прошлогодних показателей. Общий вылов на 23 тыс. тонн больше, чем в минувшем году. При этом вылов отстает от показателей 2020 года на 21%, или на 53 тыс. тонн», — привел цифры глава АДМ.

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