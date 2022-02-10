Хлорелла приходит на помощь рыбоводам

Специалисты Главрыбвода в Свердловской области провели эксперимент с водорослью хлорелла. Результаты показали возможности для увеличения навески рыб.

Эксперимент с хлореллой провели гидробиологи Зеленоборского рыборазводного завода Нижне-Обского филиала Главрыбвода. В Зеленоборском рыбопитомнике ранее был запущен цех по культивированию этой микроводоросли.

Специалисты выбрали контрольные и опытные выростные пруды. В контрольные водоемы хлореллу не помещали, в опытные водоросль вносилась в течение всего вегетационного периода по графику. Контролировалась прозрачность воды, количество растворенного кислорода, анализировались гидробиологические пробы — фитопланктона и зоопланктона.

Ученые оценивали влияние хлореллы на кислородный режим прудов, на развитие объектов кормовой базы рыб.

«Полученные данные экспериментов с использованием двух типов опытных прудов сравнили и уже выявили положительные результаты. Так, на 24% увеличилась биомасса зоопланктона и на 20% увеличилась средняя навеска особей рыб», — рассказали Fishnews в пресс-службе Главрыбвода.

В учреждении отметили важность таких экспериментов для сохранения биологического разнообразия, поддержания и восстановления промысловых запасов, развития рыболовства.

Ранее об использовании хлореллы в аквакультуре также сообщали специалисты в Томской области и Крыму.

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