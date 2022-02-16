Суда советской постройки не останутся без промысловых билетов

Росрыболовство дало разъяснения по получению разрешений на вылов для судов, построенных в СССР, — к такому флоту не применяется норма о постройке за пределами ЕАЭС. В то же время по-прежнему остается вопрос с судами, ввезенными в 1991-95-е гг., обратили внимание в Ассоциации добытчиков минтая.

Напомним, что с 2022 г. вступило в силу требование, согласно которому при подаче заявления на разрешение на вылов необходимо предоставлять информацию о таможенном декларировании судна. Изменения вызвали ряд вопросов у добывающих предприятий.

В феврале Ассоциация добытчиков минтая направила обращение по этой теме заместителю руководителя Росрыболовства. В объединении обратили внимание на то, что большинство судов, работающих на промысле в Дальневосточном бассейне, построены или приобретены в советский период. Это, например, суда украинской постройки.

Как следует из разъяснения Росрыболовства, в отношении судов, плавающих под государственным флагом Российской Федерации и построенных в странах СССР, нормы «приобретенные или построенные за пределами таможенной территории Евразийского экономического союза» не применяются, сообщает корреспондент Fishnews.

Также существует особая категория судов, ввезенных в установленном порядке на территорию России после 1991 г. За весь период своей эксплуатации они поменяли несколько собственников, и таможенные декларации утрачены за давностью лет. Ситуация отягощается тем, что, по информации ФТС России, таможня не располагает данными о судах, ввезенных до 1995 г., рассказали в пресс-службе Ассоциации добытчиков минтая. Вопрос о подтверждении таможенного оформления такого флота остается, подчеркнули в объединении.

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