По получению разрешений на промысел остаются вопросы

Оформление разрешений на вылов увязали с таможенным оформлением судов. С новыми правилами по-прежнему связано много вопросов, хотя действовать они начнут совсем скоро, обратил внимание президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак на конференции Fishnews.

Согласно постановлению правительства, при подаче заявления на промысловый билет будет необходимо предоставить информацию о таможенном декларировании судна. Требование вступит в силу с 1 января 2022 г.

В Ассоциации добытчиков минтая видят существенные риски в связи с началом действия новых правил, отметил руководитель объединения Алексей Буглак на конференции Fishnews Online «Минтаевая путина: вопросы и решения».

Прежде всего, в нормативных документах нет информации о том, каким документом подтверждать таможенное декларирование, обратил внимание президент АДМ.

Непонятно, как быть с судами, которые были построены за пределами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), но не проходили таможенное декларирование, например, с судами украинской постройки.

Серьезнейший вопрос и с флотом, который менял собственников. Из разъяснений следует, что данные о таможенном декларировании должен предоставить текущий собственник, за которым закреплено судно в государственном реестре. Причем оформление должно быть на юрлицо, которое сегодня числится собственником судна, рассказал Алексей Буглак.

Все эти моменты нужно урегулировать, чтобы предприятия могли спокойно продолжать работу, отметил он.

Постановление вступит в силу с 1 января, то есть при оформлении разрешений на предстоящий промысловый сезон в нынешнем году можно руководствоваться прежними правилами. Но здесь нужно не забывать, что срок рассмотрения заявления на выдачу промыслового билета составляет до 15 рабочих дней, напомнил президент АДМ.

«Поэтому сейчас, наверное, надежда только одна: что теруправления сделают все возможное, чтобы выдать разрешения пользователям до конца декабря, чтобы как минимум те пользователи, которые пойдут на минтаевую путину, смогли начать ее без промедления», — резюмировал он.

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