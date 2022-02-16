Туманный год для подмосковных рыбоводов

По итогам года рыбоводные хозяйства Подмосковья отмечают падение объемов реализации товарной рыбы. К снижению производственных показателей подталкивают рост себестоимости, налоговая нагрузка и административные барьеры.

Покупатель разлюбил живую рыбу

Результаты, с которыми закончили прошлый год рыбоводные предприятия Московской области, обсуждались на собрании, организованном Ассоциацией «Мособлрыбхоз» 15 февраля на базе Филиала по пресноводному рыбному хозяйству ВНИРО (ВНИИПРХ). Председатель отраслевого объединения Василий Долгих отметил тревожную тенденцию к снижению объемов реализации рыбной продукции, в том числе в крупнейших хозяйствах региона.

«В 2021 году несколько рыбхозов были вынуждены заниматься выращиванием рыбы в минимальных объемах или были полностью выключены из этого процесса. В результате население области недополучило к столу более 300 тонн товарной рыбы», — указал руководитель Мособлрыбхоза.

Основная задача уже не столько в том, чтобы вырастить рыбу, сколько в том, чтобы ее продать за более-менее приличные деньги, сформулировал проблему директор Бисеровского рыбокомбината Андрей Семенов. Он привел в пример цифры по своему предприятию: падение продаж на 25% по отношению к предыдущему году, хотя объемы выращивания остались на прежнем уровне.

«Продажи проседают — это касается торговли и с сетями, и с рынками», — согласен гендиректор рыбхоза «Клинский» Святослав Просинюк. По его словам, розничная торговля готова скорее брать менее качественную рыбу, если ее можно продать с большей маржой, чем ту, что выращивают подмосковные хозяйства. Хуже себя почувствовал и сектор платной рыбалки — после всплеска интереса в первые месяцы пандемии в 2020 г.

Барьеры финансовые и административные

Как сообщает корреспондент Fishnews, трудности с реализацией живой рыбы во многом обусловлены ростом себестоимости, в которой 50–60% приходится на комбикорма. Карповые корма только за прошлый год подорожали на 18%, форелевые — на 11%. Инфляция отразилась и на других категориях расходов — электроэнергии, ГСМ, металлоизделиях, пиломатериалах и т.д.

Не менее важный фактор — налоговый пресс. Платить НДС теперь обязаны сельхозпредприятия с оборотом 60 млн рублей. И это бремя бьет по экономике рыбоводных хозяйств даже сильнее, чем потери от сужения сбыта.

Но рыбоводы не могут себе позволить поднять цены и переложить все затраты на потребителя. Рыба, тем более живая, — далеко не первый выбор в продовольственной корзине россиян и заметно уступает по популярности мясу, молочным продуктам или алкоголю. А реальные располагаемые доходы населения в прошлом году как минимум не выросли.

Господдержка аквакультуры, в том числе на областном уровне, существует, например, по линии мелиоративных работ или приобретения кормов, но эти деньги нередко остаются невостребованными. Прежде чем претендовать на субсидию, предприятиям надо собрать массу документов, вложить немало собственных средств, а в случае успеха — ожидать многочисленных проверок. Хотя и без субсидий контролирующие органы от «родного» Московско-Окского теруправления Росрыболовства до природоохранной прокуратуры не обделяют рыбоводов вниманием.

Одной из конфликтных точек остается использование в целях рыбоводства прудов, образованных водоподпорными сооружениями на водотоках. Принятый в 2021 г. федеральный закон, на который бизнес возлагал большие надежды, не смог полностью снять все разногласия. По закону для эксплуатации таких прудов достаточно получить решение о предоставлении водного объекта в пользование. Но на практике от аквакультурных хозяйств долгое время требовали установить водоучетное оборудование и выполнить расчет нормативно допустимых сбросов.

По словам гендиректора НЦ Селекцентр Александра Кочетова, от счетчиков на прудах в ближайшее время хотят все-таки отказаться, зато по сбросам проблема грозит выйти на новый уровень. Теперь подмосковные рыбоводные хозяйства получают от надзорных органов предписания построить на выходе из прудов очистные сооружения.

С аналогичными требованиями столкнулся даже ВНИИПРХ. «Нам предписывают на каждое из наших водовыпускных сооружений, которых у нас 20 штук, построить очистное сооружение. Причем на нем должна происходить механическая и биологическая очистка, и оно должно быть оснащено обеззараживающим оборудованием — это либо озонатор, либо ультрафиолет, — рассказал руководитель филиала Алексей Мышкин. — Это в принципе невыполнимо».

Абсурд ситуации в том, что вода, которая поступает в пруды рыбоводных хозяйств в Московском регионе, как правило, не соответствует нормам по содержанию загрязняющих веществ и по качеству сильно хуже той, которая получается на выходе из пруда. «Мы сбрасываем воду чище, чем берем. Но она все равно не соответствует ПДК, потому что изначально слишком загрязненная», — констатировал руководитель ВНИИПРХ. А стоимость постройки очистных сооружений будет в разы выше, чем стоимость любого из рыбоводных хозяйств, отметил Василий Долгих.

Селекция на благо себестоимости

На встрече не раз поднимался вопрос о более тесном сотрудничестве рыбохозяйственной науки и рыбоводов-практиков. Ученым есть что предложить в плане посадочного материала, в том числе адаптированного для первой зоны рыбоводства, к которой относится Московская область, заявил Алексей Мышкин.

Специалисты филиала рассказали о коллекции пород и породных групп карпа в распоряжении ВНИИПРХ. Их скрещивание позволяет получать гибриды, которые обладают ценными преимуществами, например устойчивостью к некоторым заболеваниям. Подобрать посадочный материал можно под условия конкретного хозяйства, уверены ученые, а грамотно применяя методы интенсификации прудового рыбоводства, бизнес может увеличить объемы производства товарной рыбы без повышения затрат.

В завершение собрания его участники поздравили с 75-летием председателя Мособлрыбхоза Василия Долгих. Благодарственные письма юбиляру вручили представители Ассоциации «Росрыбхоз» и минсельхозпрода Московской области.

Анна ЛИМ, Fishnews

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