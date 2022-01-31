Минтаевая индустрия взяла курс на глубокую переработку

В 2021 г. российские предприятия в полтора раза увеличили выпуск минтаевой продукции глубокой переработки, сообщили в Ассоциации добытчиков минтая. Объединение прогнозирует дальнейший рост по этому направлению.

По итогам прошлого года общий объем производства филе и фарша минтая в море превысил 123 тыс. тонн. Прибавка по сравнению с показателями 2020 г. составила 52% (81 тыс. тонн). Более 26 тыс. тонн минтаевой продукции глубокой переработки выпустили на береговых заводах Дальнего Востока. Таким образом общий объем производства увеличился до 150 тыс. тонн, рассказали Fishnews в пресс-службе Ассоциации добытчиков минтая.

«В 2021 году под влиянием сложностей с поставками минтая в КНР и низких мировых цен на этот вид продукции российские рыбаки значительно увеличили выпуск продукции в море. Рост производства филе и фарша морской заморозки произошел за счет сокращения выпуска мороженого минтая без головы. Объем этого вида продукции в минувшем году снизился на 24% и составил 535 тыс. тонн», — прокомментировал итоги минувшего года президент АДМ Алексей Буглак. Он также отметил, что до 2,4 тыс. тонн выросли объемы производства минтаевого сурими.

Выпуск продукции глубокой переработки в России в ближайшие годы будет активно расти, полагают в объединении. «Этому будет способствовать введение в строй новых судов и заводов, построенных в рамках первого этапа инвестиционные квот. Кроме того, идет масштабное переоборудование действующего флота. Рыбопромышленники устанавливают на судах линии производства филе. В 2020 году количество судов-филейщиков составляло 30 единиц, в 2021 году – 34 единицы. В 2022 году общая группировка этого типа судов, по нашим оценка, может вырасти до 38–40 единиц, а общий объем производства продукции глубокой переработки — до 170-190 тыс. тонн», — уверен Алексей Буглак.

Дальнейший рост обеспечат заводы, которые планируется построить в ближайшие годы в рамках второго этапа программы инвестиционных квот. Как отметил глава АДМ, наращивание собственной переработки, особенно на берегу, – ключевая задача для отрасли.

Минтай остается главным промысловым ресурсом России, его доля в национальном улове — 35%, обратили внимание в ассоциации. По данным АДМ, в 2021 г. вылова минтая по всем районам промысла Дальневосточного бассейна достиг 1,721 млн тонн, снизившись на 5,8% (106 тыс. тонн) по сравнению с 2020 г. Общий допустимый улов минтая на 2022 г. установлен в размере 1,927 млн тонн.

По данным Дальневосточного таможенного управления, в 2021 г. также выросли поставки филе на внешние рынки, экспорт мороженой рыбы при этом снизился.

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