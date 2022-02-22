В ТИНРО оценили популяции китов и тюленей

Специалисты Тихоокеанского филиала ВНИРО подвели итоги многолетних исследований морских млекопитающих в дальневосточных морях. Отмечено хорошее состояние популяций белокрылой морской свиньи, малого полосатика и финвала.

Киты

Заведующий лабораторией морских млекопитающих Павел Гущеров рассказал, что в Охотском море в период с 2015 по 2021 гг. визуальные судовые учеты китообразных велись по методике Научного комитета Международной китобойной комиссии (МКК). Было выполнено девять специализированных рейсов на научно-исследовательском судне «Владимир Сафонов» во всех районах Охотоморья. Кроме того, наблюдения за китообразными вели в ходе других комплексных экспедиций на Дальнем Востоке.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ТИНРО, собрана обширная база по встречаемости и распределению китообразных. Всего учтено 4874 этих животных, частота встреч различались в зависимости от обследуемого района.

Наиболее часто встречаемым видом стала белокрылая морская свинья — самый многочисленный представитель китообразных в Охотском море. По оценкам ученых, численность этого вида держится на высоком уровне.

Малый полосатик во все годы исследований повсеместно попадался в акватории Охотского моря — это говорит о хорошем состоянии популяции.

Финвал в последние годы также довольно часто отмечался в российских водах. Максимум встреч пришлось на 2015 г. при работе в центральной и северной частях Охотского моря. По словам специалистов, можно сделать вывод о хорошем состоянии численности этого кита.

Максимум учетов косатки в 2021 г. пришелся на район Курильских островов. Проблема с активностью этих животных на промысле палтуса остается актуальной, отметили в ТИНРО. Только в ходе исследований прошлого года в дневное время было замечено 114 косаток возле судов, ведущих ярусный промысел, причем наблюдались особи с самыми разными морфоформами седловидного пятна и спинного плавника.

Состояние других видов китообразных оценено как удовлетворительное. В ближайшей перспективе ученые Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии совместно с японскими специалистами проведут расчет оценки численности китообразных, начиная с самых массовых видов — финвала, малого полосатика и белокрылой морской свиньи.

Тюлени

Павел Гущеров также рассказал об итогах исследований ластоногих в 2021 г. Численность северного морского котика на острове Тюлений остается на уровне прошлых лет — свыше 60 тыс. голов. Ларга в Японском море является повсеместным видом, во время проведения работ она встречалась довольно часто. Большее количество этих животных регистрировалось в августе и сентябре, при этом соотношение встреченных в воде и на берегу ларг было почти равным (50,2% и 49,8% соответственно).

Кроме того, ученые оценили численность тихоокеанского моржа и серого кита на Чукотке. В 2021 г. такие работы были выполнены специалистами ТИНРО в Мечигменском заливе и на мысе Сердце-Камень.

Мормлеки и рыбаки

Также выполнена масштабная работа по изучению взаимодействия зверей с орудиями лова на массовых промыслах. Сейчас в Соединенные Штаты можно ввозить только те рыбу и морепродукты, добыча которых соответствует требованиям Закона о защите морских млекопитающих (MMPA), напомнили в ТИНРО. Страна, ведущая промысел, должна предоставить по специальной форме сведения, подтверждающие, что лов не наносит вреда мормлекам.

С 2019 по 2021 гг. специалисты вели учет морских млекопитающих на рыбных промыслах, а также формировали список российских промыслов (LOFF) и обновляли сведения по численности и прилову морских млекопитающих. Результатом этой работы стала подготовка заявки на получение заключения о сопоставимости российских промыслов с требованиями американского закона.

Фотографии предоставлены пресс-службой ТИНРО.

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