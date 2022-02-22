Новости
Наиболее часто встречаемым видом в Охотском море стала белокрылая морская свинья. Фото пресс-службы ТИНРО

В ТИНРО оценили популяции китов и тюленей

Специалисты Тихоокеанского филиала ВНИРО подвели итоги многолетних исследований морских млекопитающих в дальневосточных морях. Отмечено хорошее состояние популяций белокрылой морской свиньи, малого полосатика и финвала.

Киты

Заведующий лабораторией морских млекопитающих Павел Гущеров рассказал, что в Охотском море в период с 2015 по 2021 гг. визуальные судовые учеты китообразных велись по методике Научного комитета Международной китобойной комиссии (МКК). Было выполнено девять специализированных рейсов на научно-исследовательском судне «Владимир Сафонов» во всех районах Охотоморья. Кроме того, наблюдения за китообразными вели в ходе других комплексных экспедиций на Дальнем Востоке.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ТИНРО, собрана обширная база по встречаемости и распределению китообразных. Всего учтено 4874 этих животных, частота встреч различались в зависимости от обследуемого района.

Наиболее часто встречаемым видом стала белокрылая морская свинья — самый многочисленный представитель китообразных в Охотском море. По оценкам ученых, численность этого вида держится на высоком уровне.

Малый полосатик во все годы исследований повсеместно попадался в акватории Охотского моря — это говорит о хорошем состоянии популяции.

Финвал в последние годы также довольно часто отмечался в российских водах. Максимум встреч пришлось на 2015 г. при работе в центральной и северной частях Охотского моря. По словам специалистов, можно сделать вывод о хорошем состоянии численности этого кита.

Максимум учетов косатки в 2021 г. пришелся на район Курильских островов. Проблема с активностью этих животных на промысле палтуса остается актуальной, отметили в ТИНРО. Только в ходе исследований прошлого года в дневное время было замечено 114 косаток возле судов, ведущих ярусный промысел, причем наблюдались особи с самыми разными морфоформами седловидного пятна и спинного плавника.

Косатка

Состояние других видов китообразных оценено как удовлетворительное. В ближайшей перспективе ученые Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии совместно с японскими специалистами проведут расчет оценки численности китообразных, начиная с самых массовых видов — финвала, малого полосатика и белокрылой морской свиньи.

Тюлени

Павел Гущеров также рассказал об итогах исследований ластоногих в 2021 г. Численность северного морского котика на острове Тюлений остается на уровне прошлых лет — свыше 60 тыс. голов. Ларга в Японском море является повсеместным видом, во время проведения работ она встречалась довольно часто. Большее количество этих животных регистрировалось в августе и сентябре, при этом соотношение встреченных в воде и на берегу ларг было почти равным (50,2% и 49,8% соответственно).

Кроме того, ученые оценили численность тихоокеанского моржа и серого кита на Чукотке. В 2021 г. такие работы были выполнены специалистами ТИНРО в Мечигменском заливе и на мысе Сердце-Камень.

Мормлеки и рыбаки

Также выполнена масштабная работа по изучению взаимодействия зверей с орудиями лова на массовых промыслах. Сейчас в Соединенные Штаты можно ввозить только те рыбу и морепродукты, добыча которых соответствует требованиям Закона о защите морских млекопитающих (MMPA), напомнили в ТИНРО. Страна, ведущая промысел, должна предоставить по специальной форме сведения, подтверждающие, что лов не наносит вреда мормлекам.

С 2019 по 2021 гг. специалисты вели учет морских млекопитающих на рыбных промыслах, а также формировали список российских промыслов (LOFF) и обновляли сведения по численности и прилову морских млекопитающих. Результатом этой работы стала подготовка заявки на получение заключения о сопоставимости российских промыслов с требованиями американского закона.

Фотографии предоставлены пресс-службой ТИНРО.

Самые оперативные новости читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: дальний восток
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

Губернатор Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

Сохранить экологию Камчатки поможет комплексная программа

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман ЗВЕРЕВ

Президент ВАРПЭ

Герман ЗВЕРЕВ

Начало года для предприятий с финансовой точки зрения будет непривычно жестким

Губернатор Валерий ЛИМАРЕНКО. Фото пресс-службы правительства Сахалинской области

Губернатор Сахалинской области

Валерий ЛИМАРЕНКО

Инвестиции в береговые заводы показали свою эффективность

Все материалы

Интервью

Директор Института Мирового океана ДВФУ Кирилл ВИННИКОВ

Директор Института Мирового океана ДВФУ

Кирилл ВИННИКОВ

Дальневосточный карбоновый полигон и марифермы

Начальник управления по организации и контролю за выполнением компенсационных мероприятий Главрыбвода Олег КАРПОВ

Начальник управления по организации компенсационных мероприятий Главрыбвода

Олег КАРПОВ

Заводы готовы к повышенному спросу на молодь

Директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Кирилл КОЛОНЧИН. Фото пресс-службы ВНИРО

Директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии

Кирилл КОЛОНЧИН

Кирилл Колончин: ВНИРО сегодня может решать любые задачи для отрасли

Руководитель агентства по рыболовству Приморского края Валерий КОРКО

Руководитель агентства по рыболовству Приморского края

Валерий КОРКО

Рыбопромышленники Приморья ищут новые рынки сбыта

Все интервью

Личное мнение

Директор программы «Регулирование охраны окружающей среды и природопользования» WWF России Татьяна ШУВАЛОВА. Фото предоставлено пресс-службой организации

Директор программы «Регулирование охраны окружающей среды и природопользования» WWF России

Татьяна ШУВАЛОВА

Повышение такс — лишь один из инструментов сохранения «краснокнижных» рыб

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края (АПРОХК) Сергей РЯБЧЕНКО

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края

Сергей РЯБЧЕНКО

Сельдевую «прибрежку» в Охотском районе надо спасать

Все материалы

Крупным планом

Для рыбной промышленности готовятся изменения, которые вызывают всё большую обеспокоенность у производителей. Фото предоставлено Дальневосточным экспедиционным отрядом аварийно-спасательных работ Росрыболовства

Отрасль многочисленных экспериментов

Устройство для моментального автоматического съема ловушки при подъеме хребтины

Уникальные решения на каждый день

На Камчатку пришел новый супертраулер «Океанрыбфлота» «Георгий Мещеряков»

«Георгий Мещеряков»: будущее, которое уже наступило

Курильский берег. Эти острова – перспективные территории для строительства новых рыбоперерабатывающих заводов

Вторая волна инвестквот показала неожиданный поворот

События

Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области обсудила итоги за год

Жизнь в эпоху перемен: Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области обсудила итоги за год

В Москве прошла 26-я международная выставка «Агропродмаш-2021». Фото пресс-службы АО «Экспоцентр»

«Агропродмаш-2021» собрал разработки из 32 стран

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2022 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.