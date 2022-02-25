Для правил рыболовства ищут возможность ускоренного вступления в силу

Обновленные правила рыболовства для Дальневосточного бассейна готовятся внести на регистрацию в Минюст. При этом прорабатывается возможность вступления важных для бизнеса изменений в ускоренном режиме, сообщил замглавы Росрыболовства Василий Соколов.

Напомним, что правила рыболовства для Дальнего Востока планируется обновить. По действующему законодательству, положения нормативно-правовых актов с требованиями для предприятий могут вступить в силу с 1 марта или с 1 сентября (но не раньше, чем пройдет 90 дней после дня официального опубликования).

Однако есть несколько вопросов, решение которых не терпит отлагательства, отметил президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов на совещании, которое проводил в регионе замглавы Росрыболовства Василий Соколов, сообщает корреспондент Fishnews.

Так, рассказал президент АРСО, нужно обеспечить возможность добычи морского ежа и травяной креветки в прибрежной зоне, решить вопрос с промыслом сахалино-хоккайдской сельди.

Сейчас обновленные правила рыболовства для Дальнего Востока прошли все процедуры, находятся в Минсельхозе и готовятся к внесению в Минюст, сообщил заместитель руководителя Росрыболовства. Он отметил, что прорабатывается вопрос о возможности вступления в силу изменений в ускоренном порядке. Для этого от отраслевого сообщества необходимы будут обоснования экономической эффективности от принятия правил.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews