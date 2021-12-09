Дальний Восток ждет новые правила лова к следующей лососевой путине

Росрыболовство готовит обновленные правила рыболовства для Дальневосточного бассейна. В ведомстве рассчитывают, что новый документ выйдет к следующей лососевой путине.

Для Дальневосточного бассейна готовятся новые правила рыболовства, напомнил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков на заседании научно-промыслового совета.

По новым правовым нормам, положения нормативно-правовых актов с требованиями для предприятий могут вступить в силу с 1 сентября. Однако Росрыболовство и отраслевое сообщество считают важным, чтобы правила вступили в силу к начало следующей лососевой путины, то есть к лету 2022 г., сообщает корреспондент Fishnews.

ДВНПС рассмотрел изменения, которые предложены по правилам в результате процедур Минэкономразвития. Заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов предложил по итогам заседания зафиксировать: перед направлением в Министерство юстиции новые правила будут разосланы в регионы, чтобы окончательно сверить часы.

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