Новости
Лов лосося на Сахалине. Фото Анатолия Макоедова

Участки в Сахалинской области проверят на эффективность и целесообразность

Отраслевой науке поручено проанализировать ситуацию с рыболовными участками в Сахалинской области с учетом состояния ресурсной базы, рассказал руководитель агентства по рыболовству региона Иван Радченко.

По итогам такого анализа предстоит понять, насколько количество участков отвечает состоянию сырьевой базы. Еще одна важная задача — определить акватории для организации любительской рыбалки, сейчас таких мест явно не хватает, отметил глава областного ведомства.

Также нужно решить, есть ли все-таки необходимость где-то образовать участки для промышленного лова. «Мы запросили официальную позицию науки, и есть ее ответ (который совпадает с нашей позицией) о том, что в настоящее время в Сахалинской области с учетом состояния ресурса формировать новые участки для промышленного рыболовства нецелесообразно», — рассказал собеседник Fishnews.

Иван Радченко подчеркнул, что областные власти продолжат решать вопрос с перечнем рыболовных участков. По закону, такие списки должны утверждаться в регионах по согласованию с федеральными властями. Однако в Сахалинской области своя специфика. Многие участки имеют смежную границу с соседними; с тех пор как они закреплялись за предприятиями, законодательство изменилось. И теперь получается, что РЛУ не отвечают требованиям постановления правительства РФ от 14 июня 2018 г. № 681.

Росрыболовство в октябре сообщало, что обратилось в Министерство сельского хозяйства РФ по поводу внесения изменений в правовую базу, отметил Иван Радченко.

На недавнем заседании Дальневосточного научно-промыслового совета глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что сейчас в регионе анализируется эффективность использования участков: какие объемы добычи обеспечиваются, какая инфраструктура создана и т.д. Затем ожидаются процедуры по перераспределению. Власти Сахалинской области рассчитывают принять участие в обсуждении критериев для таких конкурсных процедур — важно учесть отдачу для территорий, подчеркнул Иван Радченко. Важность участия в формировании критериев отметило и руководство Ассоциации рыбопромышленных предприятий региона.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: правительстворосрыболовство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

Губернатор Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

Сохранить экологию Камчатки поможет комплексная программа

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман ЗВЕРЕВ

Президент ВАРПЭ

Герман ЗВЕРЕВ

Начало года для предприятий с финансовой точки зрения будет непривычно жестким

Губернатор Валерий ЛИМАРЕНКО. Фото пресс-службы правительства Сахалинской области

Губернатор Сахалинской области

Валерий ЛИМАРЕНКО

Инвестиции в береговые заводы показали свою эффективность

Все материалы

Интервью

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области (АРСО) Максим КОЗЛОВ

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области

Максим КОЗЛОВ

Правила не должны меняться

Генеральный директор ТК «Нерей» Андрей ЗАБУГА

Генеральный директор ТК «Нерей»

Андрей ЗАБУГА

«Нерей» продолжает меняться вместе с рынком

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

Георгий МАРТЫНОВ

Крабовые аукционы убьют малый рыбацкий бизнес

Коммерческий директор ОАО «Владморрыбпорт» Владимир БУЗАНОВ

Коммерческий директор ОАО «Владморрыбпорт»

Владимир БУЗАНОВ

Рыбные грузы — наш приоритет

Все интервью

Личное мнение

Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Сергей НЕСВЕТОВ

Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума

Сергей НЕСВЕТОВ

Делить инвесторов по волнам неправильно

Менеджер по развитию бизнеса компании Alfa Laval Александр НЕГОИЦА

Менеджер по развитию бизнеса компании Alfa Laval

Александр НЕГОИЦА

Капсулированный жир — для рыбопереработки это не предел

Все материалы

Крупным планом

Новый завод для компании «Колхоз Октябрь» без нареканий отработал на первой лососевой путине

От переработки лосося до перевозки краба

Seafood Expo Russia демонстрирует результаты, которых достигло российское рыбное хозяйство, и направления, в которых оно видит перспективу. Фото пресс-службы ESG

Юбилейные форум и выставка в Санкт-Петербурге обещают удивить

Супертраулер «Георгий Мещеряков» передан заказчику — компании «Океанрыбфлот» — и отправился на Камчатку. Фото предоставлено предприятием

Исторический день

Зеленые технологии от GEA: аммиачная система холодоснабжения для рыбоперерабатывающего комплекса «Русский минтай»

Рыбной отрасли облегчают переход на экологичный холод

События

Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области обсудила итоги за год

Жизнь в эпоху перемен: Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области обсудила итоги за год

В Москве прошла 26-я международная выставка «Агропродмаш-2021». Фото пресс-службы АО «Экспоцентр»

«Агропродмаш-2021» собрал разработки из 32 стран

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2021 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.