Участки в Сахалинской области проверят на эффективность и целесообразность

Отраслевой науке поручено проанализировать ситуацию с рыболовными участками в Сахалинской области с учетом состояния ресурсной базы, рассказал руководитель агентства по рыболовству региона Иван Радченко.

По итогам такого анализа предстоит понять, насколько количество участков отвечает состоянию сырьевой базы. Еще одна важная задача — определить акватории для организации любительской рыбалки, сейчас таких мест явно не хватает, отметил глава областного ведомства.

Также нужно решить, есть ли все-таки необходимость где-то образовать участки для промышленного лова. «Мы запросили официальную позицию науки, и есть ее ответ (который совпадает с нашей позицией) о том, что в настоящее время в Сахалинской области с учетом состояния ресурса формировать новые участки для промышленного рыболовства нецелесообразно», — рассказал собеседник Fishnews.

Иван Радченко подчеркнул, что областные власти продолжат решать вопрос с перечнем рыболовных участков. По закону, такие списки должны утверждаться в регионах по согласованию с федеральными властями. Однако в Сахалинской области своя специфика. Многие участки имеют смежную границу с соседними; с тех пор как они закреплялись за предприятиями, законодательство изменилось. И теперь получается, что РЛУ не отвечают требованиям постановления правительства РФ от 14 июня 2018 г. № 681.

Росрыболовство в октябре сообщало, что обратилось в Министерство сельского хозяйства РФ по поводу внесения изменений в правовую базу, отметил Иван Радченко.

На недавнем заседании Дальневосточного научно-промыслового совета глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что сейчас в регионе анализируется эффективность использования участков: какие объемы добычи обеспечиваются, какая инфраструктура создана и т.д. Затем ожидаются процедуры по перераспределению. Власти Сахалинской области рассчитывают принять участие в обсуждении критериев для таких конкурсных процедур — важно учесть отдачу для территорий, подчеркнул Иван Радченко. Важность участия в формировании критериев отметило и руководство Ассоциации рыбопромышленных предприятий региона.

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