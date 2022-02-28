Росрыболовство: Отрасль работает стабильно

Глава Росрыболовства Илья Шестаков провел оперативное совещание с сотрудниками центрального аппарата, теруправлениями и подведомственными организациями. Отмечено, что страна полностью покрывает потребности внутреннего рынка в рыбной продукции.

Прошлый год стал рекордным по выловам водных биоресурсов, напомнили в ведомстве. Российские рыбопромышленники добыли более 5 млн тонн.

Отечественный флот продолжает работать в исключительной экономической зоне и в международных водах. С начала 2022 г. освоено свыше 674 тыс. тонн — почти плюс 7% к уровню прошлого года.

На Дальнем Востоке набирает обороты охотоморская путина. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, к 22 февраля суммарный вылов минтая составил 408,5 тыс. тонн (+26%).

На совещании обратили внимание, что активно развивается аквакультура: объемы выращивания рыбы и морепродуктов ежегодно увеличиваются в среднем на 20%. Производство продукции товарного рыбоводства в РФ достигло 357 тыс. тонн, подчеркнули в федеральном агентстве.

Илья Шестаков отметил, что отрасль работает стабильно. Россия полностью покрывает потребности внутреннего рынка в сегменте рыбной продукции, заявили в ведомстве.

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