Минсельхоз пообещал разъяснить правила ветсанэкспертизы

С 1 марта вступают в силу новые правила ветеринарно-санитарной экспертизы рыбы, водных беспозвоночных и рыбной продукции. Минсельхоз обещал дать разъяснения по резонансному документу. При этом в ведомстве обратили внимание: производство замороженной рыбы не относится к переработке.

Министерство сельского хозяйства 25 февраля отвечало на вопросы представителей рыбной промышленности по новым Ветеринарным правилам назначения и проведения ветеринарно-санитарной экспертизы рыбы, водных беспозвоночных и рыбной продукции из них, предназначенных для переработки и реализации. Документ вызвал большой резонанс еще на стадии подготовки, сообщает корреспондент Fishnews.

На совещании ведомство обратило внимание на то, что экспертиза проводится в отношении каждой партии каждого владельца, а также на то, что партии, которые уже прошли процедуру, повторно ей не подлежат. Назначать и проводить ВСЭ должны специалисты госветслужбы. Рыба не может быть пущена в переработку без проведения ветсанэкспертизы, подтвердили в министерстве.

Один из ключевых вопросов, который задают в отраслевом сообществе: как быть с уловами, которые идут на береговые заводы в отдаленных и труднодоступных районах?

В Минсельхозе заявили, что готовы точечно отработать эти вопросы с региональными властями, и попросили от отраслевого сообщества информацию по такой потребности. При этом в ведомстве продолжили настаивать, что никаких новелл нет, требование по ВСЭ перед переработкой существовало и ранее. Отраслевые ассоциации между тем уже не первый год поднимают вопрос, насколько такая обязанность выполнима на практике.

Хватит ли специалистов для ветсанэкспертизы, какими временными и финансовыми затратами это обойдет для предприятий, а главное — насколько оправдана такая нагрузка? Такие вопросы рыбохозяйственные объединения вновь озвучили на совещании.

Минсельхоз сделал важный акцент: согласно техническому регламенту, заморозка не относится к переработке рыбы. Из этого следует, что перед производством такой продукции проведение ветеринарно-санитарной экспертизы не требуется.

Был задан вопрос и по тому, как быть с переработкой на судах, если рыба переходит от одного владельца к другому. В этом случае, заявили в Минсельхозе, действует пункт ветеринарных правил, согласно которому рыба, водные беспозвоночные и рыбная продукция подлежат ВСЭ после доставки на берег перед выпуском в обращение.

Министерство пообещало, что до 1 марта направит в регионы официальные разъяснения по правилам назначения и проведения ветеринарно-санитарной экспертизы.

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