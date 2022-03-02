По ветсанэкспертизе дали разъяснения

Минсельхоз России направил региональным властям и Россельхознадзору разъяснения по новым правилам ветеринарно-санитарной экспертизы рыбы и морепродуктов. Один из ключевых вопросов — где и когда должна проводиться ВСЭ.

С марта вступил в силу приказ Минсельхоза о новых правилах ветсанэкспертизы рыбы, водных беспозвоночных и рыбной продукции из них, предназначенных для переработки и реализации.

По документу, регулирующему работу предприятий, возник целый ряд вопросов. Как стало известно Fishnews, министерство подготовило и направило в регионы и Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору разъяснения требований.

Министерство указало, что экспертиза может быть проведена в отношении рыбы, водных беспозвоночных и рыбной продукции, подвергнутых разделке, филетированию, охлаждению, заморозке после доставки на берег перед выпуском в обращение.

Минсельхоз дал ответы, по каким показателям проводится ветеринарно-санитарная экспертиза с учетом результатов мониторинга районов промысла, в какие сроки должна осуществляться ВСЭ, что понимается под партией рыбы, водных беспозвоночных и рыбной продукции.

Разъяснения Минсельхоза смотрите в прикрепленном файле.

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