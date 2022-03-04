Рыбный экспорт Вьетнама бьет денежные рекорды

Выручка вьетнамских экспортеров рыбы и морепродуктов за январь составила 872 млн долларов — рекорд для этого месяца. В отрасли надеются, что по итогам первого квартала показатель достигнет 2 млрд долларов.

Прибавка по сравнению с январем прошлого года — 44%, сообщили Fishnews в пресс-службе Вьетнамской ассоциации экспортеров и производителей морепродуктов (VASEP). По данным организации, увеличению объемов экспорта способствовали хорошие темпы восстановления предприятий в последние месяцы.

В VASEP отметили, что производство и переработка рыбы и морепродуктов почти вернулись к допандемийным значениям. При этом спрос на мировом рынке очень высок и предприятия получают много заказов. Кроме того, цены на вьетнамское сырье выросли, так что аквафермеры, рыбаки-кустари и рыбопромышленные предприятия республики с оптимизмом смотрят в наступивший 2022 г.

В январе компании Вьетнама поставляли рыбо-и морепродукцию на рынки 117 стран. Главными импортерами стали США, Япония, Южная Корея, Китай, Австралия и Канада.

Основным рынком сбыта с долей почти 200 млн долларов, или 23%, являются Соединенные Штаты. По данным VASEP, особенно резко вырос экспорт на американский рынок креветки — на 61%, пангасиуса — на 92% и тунца — более чем в три раза.

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