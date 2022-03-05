В отраслевом сообществе предлагают подождать с маркировкой

Сдвижка перехода на цифровую маркировку — очевидный шаг, считает председатель Рыбного союза Александр Панин. В нынешних условиях недопустимо повышение нагрузки на производителей, отметил руководитель объединения.

С 1 апреля предполагается начать эксперимент по цифровой маркировке рыбных товаров. Однако при нынешних экономических условиях нужно говорить если не об отмене, то о переносе сроков запуска системы, заявил Fishnews председатель Рыбного союза Александр Панин.

Большая курсовая разница, разрыв логистических цепочек, перебои с поставками не только сырья, но и комплектующих бьют по отрасли. При этом правительство настаивает на максимальном сдерживании цен для потребителей. При таких реалиях эксперимент с маркировкой и мусорная реформа несвоевременны, считает руководитель Рыбного союза.

«Сейчас мы говорим о том, что необходимо поддержать экономику, но уж точно не отягощать ее дополнительными административными нагрузками», — подчеркнул Александр Панин. Даже у крупного бизнеса речь идет о выживании, что уж говорить о средних и малых предприятиях, добавил он.

Ранее, до введения санкций, в объединении оценили, что при введении маркировки для предложенного списка товаров из отрасли может ежегодно изыматься до 8-9 млрд рублей.

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