Для достройки судов под инвестквоты обещают еще два года

Вице-премьер Виктория Абрамченко поддержала предложение на два года отменить штрафы для рыбаков в случае, если сроки реализации инвестпроектов по строительству судов для добычи рыбы и крабов будут сорваны.

Информация о возможной отсрочке для проектов под инвестквоты размещена в телеграм-канале зампредседателя правительства Виктории Абрамченко. «Поддержала предложение Росрыболовства по отмене штрафов за возможные срывы реализации инвестпроектов для рыбопромышленников на два года», — указала вице-премьер, курирующая рыбную отрасль. Она уточнила, что речь идет о строительстве судов под квоты для добычи рыбы и крабов.

Предполагается, что отсутствие штрафных санкций позволит заказчикам судов и верфям найти в случае необходимости новых поставщиков судового оборудования и комплектующих.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в настоящее время заключено 64 договора на строительство рыболовных судов с применением механизма инвестквот, из них 6 судов сдано заказчикам. По итогам крабовых аукционов планируется построить 41 единицу флота, но пока в эксплуатацию введено только 2 судна.

«В текущей ситуации нужно поддержать бизнес и направить усилия на сохранение объемов производства готовой продукции и переориентацию рынков сбыта. Промышленники смогут завершить строительство необходимых для отрасли рыбопромысловых судов, но без дополнительной финансовой нагрузки на инвесторов», — отметила Виктория Абрамченко.

Вице-премьер добавила, что задача Росрыболовства в этих условиях — «обеспечить бесперебойную работу компаний, создать все условия для успешного промысла».

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