Мониторинг лососевых запасов станет технологичнее

В прошлом году ученые провели серию экспериментов с беспилотными летательными аппаратами на лососевых водоемах Дальнего Востока. В планах расширить полигоны применения БПЛА и внедрить алгоритмы автоматической обработки данных.

В помощь путине

В 2021 г. специалисты собрали первичную информацию о распределении лососевых на водоемах Камчатки, Чукотки, Сахалина, Хабаровского края и Магаданской области и определили места для систематических съемок производителей.

С помощью беспилотников можно выявить масштаб подходов лососевых, заполняемость нерестилищ, количество нерестовых бугров и другие данные. Использование средств фото-и видеосъемки с воздуха позволяет получить информацию из труднодоступных районов. Но по сравнению с традиционными авиаучетными работами, от которых пока не планируется отказываться, применение беспилотников обладает рядом преимуществ. В первую очередь речь идет об уменьшении сроков сбора и обработки материалов, рассказали Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

По словам заместителя директора ВНИРО — руководителя Тихоокеанского филиала института Алексея Байталюка, одна из главных целей внедрения технологий искусственного интеллекта — повышение оперативности получения итоговой оценки. На нее будут опираться региональные комиссии по анадромным рыбам при принятии решений.

«В идеале после завершения «обучения» искусственного интеллекта весь процесс от фиксации до включения в расчеты будет занимать всего несколько часов, — отметил Алексей Байталюк. — В разгар путины трудно переоценить важность свежих актуальных сведений по учету лососей. В 2021 году часть решений комиссии по анадромным видам Хабаровского края уже принималась на основе такого системного алгоритма».

Авиаучеты становятся легче

Второй момент связан с упрощением методов авиасъемки, обратили внимание во ВНИРО. Дрон с длительным автономным режимом может существенно снизить затраты на исследования и охватить больший регион.

«При этом качество получаемого материала не только не пострадает, но и наоборот улучшится. Опытные специалисты с большим опытом авиаучетов достаточно легко определяют количество и виды лососей при обследовании рек с воздуха, но работа искусственного интеллекта исключает субъективные факторы при расчетах», — подчеркнули в пресс-службе.

В прошлом году отснят массив данных, включающий информацию о нерестовой миграции и нересте приблизительно 60-70 млн особей. Это образы отдельных представителей разных видов тихоокеанских лососей, а также их скоплений различной плотности, нерестовых бугров и погибших отнерестовавшихся рыб (снёнки). Специалисты смогли оценить возможности работы дронов и определили наиболее перспективные полигоны для обследования в 2022 г.

Ученые подчеркивают, что информация о масштабе нереста наиболее важна для определения численности возврата по горбуше конкретного года. Это короткоцикловый вид, у которого, как правило, различается численность четных и нечетных поколений. Уже с этого этапа начинает формироваться представление о путине через два года.

Не ИИ единым

Сама обработка данных — автоматический расчет численности лососей по отснятым материалам — технически сложный алгоритм, требующий серьезной совместной работы инженеров и биологов на этапе ее создания.

«Важно понимать, что водоемы различаются своей геоморфологией, элементарно прозрачность воды и береговая растительность могут влиять на расчеты искусственного интеллекта. Это, разумеется, будет по максимуму учтено при формировании программного обеспечения, но универсального алгоритма, способного предугадать все условия, ожидать нельзя. Поэтому отказываться от других видов исследований на данном этапе нецелесообразно», — рассказали в институте.

«Идеальных подходов к исследованиям лососевых или других промысловых ресурсов не существует, — отметил главный научный сотрудник ТИНРО профессор Вячеслав Шунтов. — Осенние съемки откочевывающий молоди дают нам полноценную информацию об объемах ската, на чем базируется прогноз подходов. Весенние съемки позволяют нам определить, как перезимовал лосось, а рыбакам — принять оперативные решения, где и сколько развернуть неводов. В комплексе с береговыми учетами они дают нам приблизительную картину о состоянии лососевых ресурсов, о глобальных процессах, происходящих в нектонном сообществе и экосистемах».

Больше воздушных съемок

Использование беспилотников для рыбохозяйственных исследований не будет сведено только к изучению лососей. Работы уже проводились по нерестовой сельди, апробированы воздушные съемки при исследовании макрофитов — для поиска естественных плантаций водорослей.

Кроме того, есть и другие перспективные направления по использованию автономных аппаратов со специальным программным обеспечением — для экологического мониторинга аквакультуры и океанографических исследований. В 2022 и 2023 гг. отраслевая наука намерена приступить к реализации этих проектов на Дальнем Востоке.

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