Правила ветеринарной сертификации готовят к переизданию

Россельхознадзор опубликовал новый вариант правил оформления ветеринарно-сопроводительных документов — работа над проектом приказа продолжится, отметили в ведомстве.

Правила оформления ветеринарно-сопроводительных документов планируется выпустить в новой редакции — об этом Россельхознадзор сообщил в ноябре, опубликовав свои предложения. Теперь ведомство проинформировало, что в результате совместной проработки текста Минсельхоз и Россельхознадзор пришли к новому варианту.

Как сообщает корреспондент Fishnews, предлагаемые правила опубликованы на сайте федеральной службы. В ведомстве рассказали, что разместили текст для дальнейшего обсуждения с региональными ветслужбами, хозяйствующими субъектами и пользователями. Отмечено, что работа над документом продолжается.

Также в Россельхознадзоре обратили внимание, что из текста документа исключен крупный раздел по регистрации хозяйствующих субъектов, площадок, видов деятельности и пользователей — предполагается перенести его в приказ федеральной службы № 53.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews