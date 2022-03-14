Минпромторг уверен в возможностях российских верфей

Отечественные судостроители могут выпускать всю линейку гражданских судов, заявили в Министерстве промышленности и торговли РФ. В ведомстве заверили, что созданный задел позволяет оперативно наладить импортозамещение оборудования для флота.

Глава Минпромторга Денис Мантуров на совещании с представителями отрасли обсудил ряд вопросов развития отечественного гражданского судостроения, сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства.

«Сегодня технологический уровень основных отечественных верфей отвечает самым высоким мировым стандартам и позволяет производить на территории страны практически всю линейку гражданских судов — от сухогрузов и рыболовецких траулеров до танкеров различного назначения и даже электросудов. Также с 2017 года велась системная работа по привлечению иностранных производителей судового оборудования и комплектующих изделий к локализации производства на территории Российской Федерации», — заявили в министерстве.

В рамках совещания обсуждались вопросы производства судовых двигателей. В Минпромторге подчеркнули, что созданный задел позволяет оперативно наладить выпуск отечественной продукции в области производства главных двигателей, якорно-швартовного оборудования, спуско-подъемного и кранового оборудования, рулевых машин. Также представители отрасли выразили готовность продолжать работу по импортозамещению по всей номенклатуре судового оборудования.

Работа по импортозамещению в гражданском секторе ведется в ОСК уже восемь лет и носит комплексный характер, прокомментировали в пресс-службе корпорации.

«В проектно-конструкторских бюро компании разрабатываются проекты судов с учетом возможностей отечественных машиностроительных предприятий, поставляющих двигатели, якорно-швартовное оборудование, рулевые машины и многие другие комплектующие для разных типов судов. ОСК создает собственные центры компетенций, формирует панели отечественных поставщиков — в мейкерс-лист корпорации включены уже более ста российских компаний. Корпорация поддерживает компании в открытии опытно-конструкторских работ по созданию российских аналогов иностранных образцов», — заявили в ОСК.

Напомним, что на отечественных верфях сейчас строится промысловый флот под инвестиционные квоты. Росрыболовство 10 марта провело совещание, на котором обсуждалось дальнейшее обеспечение постройки этих судов с точки зрения оснащения. Как заявили в федеральном агентстве, будут подготовлены предложения по аналогам оборудования.

Рыбопромышленники между тем отмечают необходимость отмены штрафных санкций при невыполнении графиков строительства судов под квоты в текущих условиях. Тема актуальна не только для флота под инвестквоты, но и для краболовов.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews