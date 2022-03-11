Для проектов под инвестквоты подберут аналоги оборудования

Для реализации инвестиционных программ в рыбной отрасли будут подготовлены предложения по аналогам оборудования и меры для поддержки дальнейших вложений, сообщили в Росрыболовстве.

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков провел совещание по вопросам обновления рыбопромыслового флота в рамках реализации первого этапа программы инвестиционных квот. В обсуждении участвовали заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Рязанцев, гендиректор ОСК Алексей Рахманов, представители верфей, Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ), Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ).

Участники совещания обсудили дальнейшую работу программы модернизации рыбопромышленного комплекса в условиях санкций и меры по импортозамещению. Будут подготовлены предложения по аналогам оборудования и меры для обеспечения дальнейшей поддержки инвестиций в развитие отрасли, рассказали Fishnews в пресс-службе ФАР.

«Сейчас главная задача – двигаться дальше для создания современной и конкурентоспособной рыбной промышленности, вылов и переработка идет в плановом режиме, за предыдущий период мы много сделали для их развития: запустили новые береговые производственные мощности, нарастили компетенции в сфере проектирования и строительства флота. Мы будем двигаться вперед, так как основа для дальнейших шагов у нас есть», — цитирует пресс-служба Илью Шестакова.

Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко поддержала предложение Росрыболовства по отмене штрафов при срыве сроков реализации проектов под квоты на два года. Отказ от штрафных санкций — насущный вопрос. Но есть еще целый ряд проблем, требующих решения, обратили внимание опрошенные Fishnews представители рыбной промышленности.

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