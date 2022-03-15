Вопросами постройки рыбацкого флота займется рабочая группа

Минпромторг и Росрыболовство образовали рабочую группу по импортозамещению при строительстве рыбопромысловых судов. На этой площадке планируется обсуждать меры по постройке флота в условиях санкций.

Специальная рабочая группа займется вопросами импортозамещения строительства рыбопромысловых судов «в условиях санкционного режима».

Как сообщает корреспондент Fishnews, сопредседателями группы стали директор департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга Борис Кабаков и замглавы Федерального агентства по рыболовству Хасан Лихов.

В состав группы вошли представители Росрыболовства, ОСК, проектировщики и разработчики судового оборудования.

От объединений рыбной промышленности включены президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Алексей Осинцев, руководитель Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов и президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев.

Ранее в Минпромторге заверили, что российские судостроители могут выпускать всю линейку гражданских судов, а созданный задел позволяет оперативно наладить импортозамещение оборудования для флота.

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