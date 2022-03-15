По палтусам пока нет ясности

Росрыболовство учло пожелания рыбаков и разделило квоты палтусов на лимиты черного и белокорого в 2022 г. Однако в правовом поле вопрос окончательно не решен, отмечает представитель Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» (АЯП) Вячеслав Бычков.

Напомним, в 2018 г. черного и белокорого палтусов при распределении квот объединили в одну промысловую группу «Палтусы», это негативно отразилось на работе рыбаков. Ассоциация «Ярусный промысел» направила усилия на то, чтобы вернуть ситуацию в исходную точку.

Как рассказал Fishnews представитель АЯП Вячеслав Бычков, в приказе об утверждении общего допустимого улова на 2022 г. объемы черного и белокорого палтусов определены раздельно.

«В то же время праздновать полную и окончательную победу еще рано, поскольку необходимость такого разделения не отражена в правилах рыболовства. Пока что мы видим только разовое решение на 2022 год, но без окончательного урегулирования. Действующие правила рыболовства позволяют вернуться к объединенной промысловой группе «Палтусы» хоть со следующего года. Мы свою озабоченность донесли до отраслевого регулятора, но пока вопрос не решен», — подчеркнул Вячеслав Бычков.

Он обратил внимание, что до сих пор не ясно, какова будет реакция контрольно-надзорных органов. «Поскольку прежнюю норму никто не отменил, никаким циркуляром или разъяснительным письмом не указал, как ее надо правильно трактовать, то она по факту действует. Соответственно, потенциал для конфликта не устранен», — отметил представитель ассоциации.

По мнению Вячеслав Бычкова, этот вопрос необходимо отрегулировать внесением изменений в правила рыболовства для Дальневосточного бассейна. «Ярусоловы ждут выхода обновленных правил. Внесение поправок по палтусам снимет все вопросы», — резюмировал он.

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