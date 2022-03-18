Малькам лосося и форели продлили беспошлинный въезд

Совет Евразийской экономической комиссии продлил срок действия нулевых ставок ввозных таможенных пошлин на молодь лосося и форели до конца 2024 г. Решение направлено на развитие производства этой рыбы в ЕАЭС.

Ставки Единого таможенного тарифа ЕАЭС в отношении рассматриваемых видов рыбы (коды 0301 91 900 0 и 0301 99 110 0 ТН ВЭД ЕАЭС) составляют 10% от таможенной стоимости. Однако в соответствии с решением Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) от 18 января 2019 г. до 28 февраля 2022 г. были установлены пошлины в 0%.

Сохранение нулевых ставок будет способствовать увеличению доли производимого в союзе товарного лосося и форели, отметили пресс-службе комиссии. По словам директора департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагна Казаряна, в настоящее время молодь атлантического лосося для промышленного выращивания на территории ЕАЭС не производится, а производимая рядом предприятий молодь форели предназначена для выращивания только в пресноводных хозяйствах.

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