Системообразующие предприятия АПК поддержат льготными кредитами

Системообразующим организациям предоставят льготные кредиты на поддержание бесперебойной работы в условиях санкций. Такой мерой поддержки смогут воспользоваться, в частности, представители агропромышленного сектора.

Правила выделения соответствующих субсидий кредитным организациям утверждены постановлением правительства от 16 марта 2022 г. № 375.

«В части АПК речь идет о кредитах до 5 млрд рублей по льготной ставке 10% годовых на срок не более 12 месяцев. На реализацию этой меры поддержки аграриев из резервного фонда правительства планируется направить более 26 млрд рублей», — рассказали Fishnews в пресс-службе кабмина.

Такие меры поддержки агропромышленного комплекса предложил Минсельхоз. Напомним, что в условиях санкций власти решили возобновить действие адресных мер помощи для системообразующих организаций — по аналогии с решениями, которые начали использоваться в пандемию.

Поддержать планируется и организации промышленности и торговли. Согласно постановлению правительства от 17 марта 2022 г. № 393, им будут доступны кредиты по ставке 11% годовых. Одно предприятие сможет получить до 10 млрд рублей на один год, группа компаний — до 30 млрд рублей. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, на реализацию этой программы выделят 40 млрд рублей.

По итогам президиума правкомиссии по повышению устойчивости российской экономики премьер поручил Минпромторгу, Минсельхозу, Минтрансу, Минэнерго, Минстрою и Минцифры совместно с Федеральной налоговой службой уточнить отраслевые перечни системообразующих организаций. Актуализированный список Минэкономразвития должно направить в правительство до 22 марта.

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