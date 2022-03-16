Эксперименты по маркировке пообещали запускать с учетом экономики

Решения о сроках проведения экспериментов по маркировке будут приниматься с учетом экономической ситуации, заявили в Минпромторге. Сдвижка введения цифрового маркирования в нынешних условиях — логичный шаг, подчеркивали ранее в Рыбном союзе.

Напомним, что цифровая маркировка внедряется поэтапно в разных отраслях. Однако бизнес не раз ставил вопросы о ее эффективности и о том, как затраты на изменения соотносятся с результатами.

В Минпромторге считают, что по товарным группам, где обязательное маркирование уже внедрено, отменять его нецелесообразно. Демонтаж оборудования и доработка информационных систем потребует дополнительных затрат, заявили в ведомстве.

«Если приостановить маркировку, бизнес, потребители и государство будут на неопределенный срок лишены возможности использовать преимущества системы маркировки», — настаивают в министерстве. Среди таких плюсов ведомство называет возможность прогнозировать объемы потребления и возможного дефицита товаров, снижение риска закупки контрафакта и опасной продукции.

В отношении новых товарных позиций решения о сроках проведения экспериментов будут приниматься с учетом экономической ситуации, заявили в Минпромторге.

По уже запущенным экспериментам власти обещают упростить условия — увеличить сроки, чтобы «бизнес комфортно подготовился к обязательным требованиям»

Эксперимент по маркировке рыбных товаров министерство предлагало запустить с 1 апреля. В список для тестирования планировалось включить широкий перечень продукции из рыбы и морепродуктов, ориентированной на конечного потребителя.

В Рыбном союзе оценили, что при введении маркировки для предложенного списка товаров из отрасли может ежегодно изыматься до 8-9 млрд рублей — это были прогнозы еще до санкций, сообщает корреспондент Fishnews.

В нынешних условиях нельзя отягощать отрасль дополнительными административными нагрузками, подчеркивал председатель объединения Александр Панин. В союзе заявляли о том, что нужно как минимум перенести сроки запуска эксперимента.

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