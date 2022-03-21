Японский рыбный рынок столкнулся с новыми проблемами

Украинский кризис начал сказываться на поставках рыбы и морепродуктов в Японию. Цены на внутреннем рынке растут, и многим мелким ресторанам приходится искать замену привычных ингредиентов для суши и сашими.

Закрытие российского воздушного пространства для европейских перевозчиков повлекло сложности в доставке рыбы самолетами, сообщает корреспондент Fishnews. В результате значительно увеличилась стоимость норвежского лосося — одного из самых популярных составляющих для приготовления суши.

The Japan Times приводит информацию оптовиков с крупнейшего в Японии рыбного рынка Тоёсу: поставок норвежского лосося не было уже несколько дней. По данным газеты, цены на эту рыбу выросли примерно на 30% по сравнению с февралем. Дорожают и альтернативы, например лосось из Канады.

Российский морской еж подорожал на японском рынке еще до событий на Украине — из-за дефицита, вызванного «красным приливом» на Хоккайдо. Теперь импортеры опасаются, что правительство вообще введет запрет на поставку этого морепродукта из РФ.

В то же время The Japan Times обращает внимание, что некоторые закупщики начинают самостоятельно отказываться от российских продуктов из-за событий на Украине. Сотрудник одной из торговых компаний рассказал изданию, что суши-рестораны, покупающие морских ежей и красную икру в Тоёсу, «требуют продукты из других стран или дорогие отечественные продукты».

The Washington Post приводит данные японского Минсельхоза: в прошлом году доля российской продукции в структуре рыбного импорта составила 8,6%, а ее стоимость — 138,1 млрд иен (1,17 млрд долларов). При этом по некоторым продуктам эта доля значительно выше. К примеру, 79% лосося, 56% краба и 47% морских ежей поставляются в Японию из РФ.

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