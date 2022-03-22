Краболов для СЗРК спустят на воду летом

На заводе «Красное Сормово» началась окраска корпуса первого из пяти краболовов, строящихся по заказу Северо-Западного рыбопромышленного консорциума. Спустить судно на воду корабелы планируют летом.

Работу над серией из пяти краболовов-процессоров проекта КСП01 нижегородский завод «Красное Сормово» (входит в ОСК) ведет с 2020 г. Заказчиками судов выступают компании «Альфа Трейд», «Карапакс», «Фростер» и «Эта-трейд», входящие в Северо-Западный рыбопромышленный консорциум (СЗРК). В 2019 г. они стали победителями аукциона на право вылова краба с обязательствами по постройке нового флота — все суда должны быть готовы до ноября 2024 г.

По словам гендиректора «Красного Сормова» Михаила Першина, несмотря на изменения экономических и политических условий, завод продолжает работу по намеченной производственной программе, чтобы выполнить обязательства перед заказчиками. «При строительстве судов используются зарубежные комплектующие, однако поставщиков много, и мы имеем возможность переориентироваться на другие компании», — отметил он.

По контракту завод должен передать заказчику головное судно серии в 2023 г., но корабелы надеются сделать это раньше. «Строительство идет с опережением графика, в том числе благодаря тому, что завод реализует программу повышения производительности труда. Планируем спустить на воду первый краболов уже летом этого года», — рассказал Михаил Першин.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе верфи, степень готовности головного краболова превышает 60%. Начата металлизация и окраска корпуса, продолжается монтаж судового оборудования. Завершена установка промыслового оборудования, изоляция и обшивка морозильного трюма для хранения краба. На судне смонтирована фабрика по разделке и переработке краба.

По информации завода, несмотря на сходство проектов сормовские суда будут отличаться от краболова, который два года назад построили для СЗРК в Турции. «В процессе строительства завод учел пожелания отечественных рыбопромысловых компаний», — уточнил гендиректор «Красного Сормова».

Фото предоставлены пресс-службой завода.

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