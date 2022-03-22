Вячеслав Бычков: Авторитет отрасли зависит от цены на прилавке

Любые нововведения и регуляторные нормы в рыбном хозяйстве следует рассматривать сквозь призму ценообразования, считает представитель Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав Бычков.

В конце прошлого года был заново сформирован экспертный совет по развитию конкуренции в сфере рыбохозяйственного комплекса при ФАС. Вопросов на этой площадке всегда будет предостаточно, подчеркнул член совета, представитель Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» (АЯП) Вячеслав Бычков.

«Мы привыкли, что каждый новый год у нас начинается с чистого листа: все удивляются росту цен на рыбопродукцию. Так вот для меня в этом совете вопрос ценообразования будет первоочередным, — заявил Вячеслав Бычков в интервью журналу «Fishnews — Новости рыболовства». — Я считаю, что любое нововведение, любую регуляторную норму в рыбном хозяйстве можно и нужно проецировать на вопрос цены. Все, что навязывается отрасли, пусть даже из благих побуждений, следует рассматривать сквозь призму ценообразования. Авторитет отрасли напрямую связан с той ценой, которую потребитель видит на прилавке».

Наверно, никто не возьмется утверждать, что рыба в России продается по доступным ценам, хотя добывают ее достаточно, отметил представитель АЯП.

«И потребители не разделяют риторику тех, кто фантазирует, что это нормально, когда рыба дороже мяса, потому что она вылавливается в дикой природе. Отпускная цена у рыбаков-производителей известна, цена на прилавке тоже. Все знают, что происходит: на каждом этапе движения к прилавку происходит огромная наценка», — подчеркнул собеседник Fishnews.

По его словам, есть масса рецептов, как укоротить этот путь. Вячеслав Бычков выразил надежду, что воссозданная при антимонопольной службе площадка позволит влиять на ситуацию с ценообразованием.

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