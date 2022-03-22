Настройка работы рыбной отрасли — процесс перманентный. Некоторые проблемы у рыбаков появляются в результате сомнительных решений в нормотворческой деятельности. Другие — вызваны явлениями биологического, климатического, гидрологического или экономического характера. Третьи — не были отрегулированы изначально. О вопросах, которые находятся в повестке Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» (АЯП) в настоящее время, корреспонденту Fishnews рассказал ее представитель Вячеслав Бычков .

ПАЛТУСОВАЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ

— В 2018 году черный и белокорый палтусы при распределении квот объединили в одну промысловую группу «Палтусы», что негативно отразилось на работе рыбаков. Ассоциация «Ярусный промысел» потратила много времени и сил, стремясь вернуть ситуацию в исходную точку. Это удалось?

— С одной стороны, в приказе об утверждении ОДУ на 2022 год объемы черного и белокорого палтуса определены раздельно. Это состоявшийся факт.

В то же время праздновать полную и окончательную победу еще рано, поскольку необходимость такого разделения не отражена в правилах рыболовства. Пока что мы видим только разовое решение на 2022 год, без окончательного урегулирования. Действующие правила рыболовства позволяют вернуться к объединенной промысловой группе «Палтусы» хоть со следующего года. Мы свою озабоченность донесли до отраслевого регулятора, но пока вопрос не решен.

Более того, непонятно, какова будет реакция контрольно-надзорных органов. Поскольку прежнюю норму никто не отменил, никаким циркуляром или разъяснительным письмом не указал, как ее надо правильно трактовать, то она по факту действует. Соответственно, потенциал для конфликта не устранен.

— То есть, ситуация подвешенная…

— Да, как в поговорке про пьесу с висящим на стене ружьем. В нашем случае «ружье» пока висит, а выстрелит или нет — сложно сказать. По крайней мере, я не слышал в этом году о каких-либо проблемах, связанных с угрозами перелова. Для нас это очень серьезный вопрос: запас должен осваиваться в том объеме, который определен соответствующим приказом. Иначе это может привести к предложениям о закрытии промысла, вроде того, что обсуждалось на Дальневосточном научно-промысловом совете в прошлом году. И хотя там речь шла об Охотском море и черном палтусе, но под угрозу закрытия попал промысел палтуса в целом.

Вопрос этот все равно витает, до сих пор существуют разные точки зрения. Одни говорят, что надо закрыть промысел и подождать, пока запас восстановится, а другие считают, что это не следует делать. Наша позиция однозначная и сформулирована давным-давно: мы категорически против закрытия промысла. Мы за регулирование посредством общего допустимого улова. Это нормально: когда снижается запас, автоматически снижается и ОДУ. Тем самым мы даем возможность популяции отдохнуть. Росрыболовство и Минсельхоз в соответствии с законом о рыболовстве располагают необходимыми для этого полномочиями, так что никакой надобности в полном закрытии промысла нет.

— В прошлом году ВНИРО собирался утвердить стратегию долгосрочной эксплуатации запасов палтусов Дальневосточного бассейна. Но по итогам года она не была принята. Именно из-за этих разногласий?

— Насколько мне известно, стратегия готова и на ближайшем заседании Совета по науке при руководителе Росрыболовства предполагается рассмотреть вопрос о ее утверждении. Но нужно понимать, что обсуждение вопросов возможного закрытия промысла имеет локальный характер: речь идет об определенных районах и временных мерах. В то время как стратегия рассчитана на период до 2040 года, имеет более масштабный характер и с этими локальными дискуссиями не соприкасается.

— В 2021 году рыбаки предлагали снизить ОДУ палтусов в ряде районов промысла из-за мотивированных опасений не освоить 70-процентный порог. Эти пожелания были учтены?

— В принципе, да. В текущем году мы видим достаточно серьезное снижение ОДУ практически по всем промысловым районам. Будем наблюдать за развитием ситуации. Мониторинг должен показать, насколько эти решения были выверены. В принципе, у регулятора есть возможность в течение промыслового года вносить по необходимости корректировки в сторону увеличения или уменьшения допустимого улова. Росрыболовство делает это достаточно оперативно и на высоком профессиональном уровне. Никто не будет возражать против корректировок, основанных на точных научных данных.

УПОРЯДОЧИТЬ ПРОМЫСЕЛ

— Год назад ассоциация «Ярусный промысел» приступила к географическому расширению имеющегося MSC-сертификата на промысел трески и палтуса в Беринговом море. Как продвигается сертифицирование?

— Мы последовательно движемся по этому пути. В феврале-марте у нас прошел сайт-визит, когда эксперты органа сертификации общались для получения дополнительной информации с представителями руководства ассоциации, предприятиями-членами АЯП и заинтересованными сторонами: ЦСМС, Росрыболовством, учеными.

Это обязательная процедура. До пандемии она называлась полевым выездом, поскольку команда представителей Морского попечительского совета отправлялась на место промысла. Наблюдали, как ведется промысел и насколько ответственно выполняются обязательства в рамках сертификации. Смотрели состояние судов, орудий лова, общались с представителями предприятий, капитанами, экипажами...

Сейчас эта процедура проводится в режиме онлайн. При этом прохождение сайт-визита фактически означает, что большая часть пути в направлении сертификации уже пройдена. Так что мы смотрим на продолжение с оптимизмом. Будем ждать результата.

Для нас это важно. Мы видим, как растет в последнее время интерес к MSC-сертификации. На наш взгляд, это неплохо, поскольку сертификация промысла предполагает ответственное отношение к водным биологическим ресурсам и среде обитания, использование щадящих орудий лова, сохранение уязвимых экосистем и прочее. Очевидно, предосторожный подход начинает доминировать в деятельности российских рыбодобывающих компаний.

Понятно, что в связи последними политическими событиями в работе MSC в России возникла некоторая неопределенность, но мы пока ничего такого не ощутили. Будем держать руку на пульсе и следить за ситуацией.

— Вы активно участвовали в первой Всероссийской конференции наблюдателей на промысле, прошедшей в сентябре 2021 года. Будут ли вопросы, поднятые на ней, обсуждаться и решаться в дальнейшем?

— Действительно, мы приветствовали инициативу ВНИРО, когда на площадке Атлантического филиала ВНИРО прошла первая Всероссийская конференция. Мы приняли в ней самое активное участие, подготовили выступление и поделились опытом, как у нас в ассоциации работает институт наблюдателей. В том числе продемонстрировали подготовленные совместно с WWF России документы о статусе таких экспертов. Еще раз повторюсь, что в АЯП мы расширили понятие «научный наблюдатель»: под этот статус мы ввели и представителей независимых природоохранных общественных организаций. Наши документы носят обязывающий характер для предприятий — членов АЯП, в частности мы зафиксировали обязанности капитана по содействию наблюдателям.

Участники конференции нашу идею поддержали, что было закреплено в резолюции. В развитие первой конференции АтлантНИРО продолжил работу в этом направлении. В результате был подготовлен однодневный онлайн-семинар о роли собираемых наблюдателями научных данных в рыбной отрасли. Мы считаем, это нормальный шаг, который позволит не заболтать тему, не забыть о ней. За первой Всероссийской конференцией ждем вторую.

Наша ассоциация приветствует такие движения в отраслевой науке, поскольку в конечном счете работа наблюдателей и собираемые ими материалы будут способствовать повышению точности научных прогнозов, а мы все этого хотим.

ВОПРОС ЦЕНЫ

— Вы вошли в новый состав экспертного совета по развитию конкуренции в сфере рыбохозяйственного комплекса при ФАС. Чем планируете там заниматься?

— Наконец-то он сформирован. Я уж не помню, с какого года он прекратил свое существование (совет был создан в 2013 году, но провел всего два заседания и фактически прекратил работу. — Прим. ред.). Это хорошо, что работу возобновляют: уже есть положение о совете, устав, определены члены, есть обязанность ФАС проводить заседания. Вопросов на этой площадке всегда будет предостаточно.

— Мы все помним про крабовые аукционы и роль ФАС…

— Вопросов вообще масса. Мы привыкли, что каждый новый год у нас начинается с чистого листа: все удивляются росту цен на рыбопродукцию. Так вот для меня в этом совете вопрос ценообразования будет первоочередным. Я считаю, что любое нововведение, любую регуляторную норму в рыбном хозяйстве можно и нужно проецировать на вопрос цены. Все, что навязывается отрасли, пусть даже из благих побуждений, следует рассматривать сквозь призму ценообразования. Авторитет отрасли напрямую связан с той ценой, которую потребитель видит на прилавке.

Наверно, никто не возьмется утверждать, что рыба в настоящее время в России продается по доступным ценам. Хотя добываем мы ее в достаточном количестве. И потребители не разделяют риторику тех, кто фантазирует, что это нормально, когда рыба дороже мяса, потому что она вылавливается в дикой природе. Отпускная цена у рыбаков-производителей известна, цена на прилавке тоже. Все знают, что происходит: на каждом этапе движения к прилавку происходит огромная наценка.

Есть масса рецептов, как укоротить этот путь. И эта площадка, которая сейчас воссоздана при ФАС, я надеюсь, позволит нам влиять на ситуацию с ценообразованием. Это соответствует полномочиям антимонопольной службы. ФАС — это тот регулятор, который в вопросе цен должен стоять на страже. И эту тематику я намерен обсуждать в экспертном совете. Хотя, безусловно, там будут и другие темы. Например, инициативы в рамках второй волны инвестквот, новые аукционы и прочее.

Андрей ДЕМЕНТЬЕВ, журнал « Fishnews — Новости рыболовства»

Март 2022 г.