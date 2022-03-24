Экспертный совет при ФАС обсудит «рыбные биржи»

Экспертный совет при ФАС по развитию конкуренции в рыбном хозяйстве вернется к работе. На первом заседании с представителями отраслевого сообщества планируется обратиться к теме продажи на «рыбных биржах».

Первое заседание обновленного Экспертного совета при ФАС по развитию конкуренции в сфере рыбохозяйственного комплекса намечено на 19 апреля в Москве. Служба уведомила об это членов ЭС, сообщает корреспондент Fishnews.

В повестку заседания вошел вопрос о разработке механизмов по реализации рыбопродукции на «рыбных биржах».

Напомним, что в прошлом году власти обсуждали подготовку законопроекта «в части реализации продукции из водных биоресурсов посредством аукционов и биржевых торгов».

Вице-премьер Виктория Абрамченко давала поручение Минсельхозу совместно с другими ведомствами и отраслевыми объединениями проработать «перечень видов водных биологических ресурсов и рыбной продукции, подлежащих в обязательном порядке продаже посредством аукционов и биржевых торгов».

В Росрыболовстве обращали внимание, что речь идет скорее об аукционной торговле, чем о биржах.

В октябре биржевая торговля водными биоресурсами обсуждалась на совместном заседании общественных советов при ФАС и Росрыболовстве.

Также на заседании экспертного совета планируется рассмотреть вопрос о росте цен на услуги по разработке и пролонгации индивидуальных норм выхода рыбной продукции.

Экспертный совет по развитию конкуренции в сфере рыбохозяйственного комплекса — консультативно-совещательный орган при ФАС — был создан в 2013 г., но после нескольких заседаний прекратил работу. В декабре 2021 г. состав совета был обновлен.

Одна из целей совета — формировать предложения по законодательному регулированию по развитию конкуренции в области рыбохозяйственного комплекса. Также совет призван рассматривать вопросы, связанные с соблюдением госорганами, местными властями, хозяйствующими субъектами антимонопольного законодательства в рыбной отрасли.

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