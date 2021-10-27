Правкомиссия поставила задачи по «рыбным биржам»
По итогам заседания рыбохозяйственной правкомиссии вице-премьер Виктория Абрамченко поручила проработать вопросы требований к площадкам для аукционных и биржевых торгов рыбопродукцией.
Поручения по продаже продукции из водных биоресурсов на организованных торгах вошли в протокол заседания правительственной комиссии по вопросам рыбохозяйственного комплекса, которое провела в сентябре вице-премьер Виктория Абрамченко.
Как следует из протокола, на заседании была представлена информация о подготовке законопроекта «О внесении изменений в федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биоресурсов» и отдельные законодательные акты РФ в части реализации продукции из ВБР посредством аукционов и биржевых торгов».
Минсельхозу поручено при подготовке проекта дополнительно проработать требования к площадкам для торгов, не допуская введения дискриминационных критериев, согласно которым проведение может быть ограничено одной площадкой.
Также ведомству поставлена задача проработать «перечень видов водных биологических ресурсов и рыбной продукции, подлежащих в обязательном порядке продаже посредством аукционов и биржевых торгов».
Министерство должно выполнять поручение совместно с другими заинтересованными федеральными ведомствами и отраслевыми объединениями.
«Специализированная инфраструктура — основной элемент аукционной торговли. Как только мы увидим, что есть проекты, началось создание инфраструктуры, будем готовить соответствующий законопроект. Точнее, запускать его, потому что в целом концепция такого документа уже готова», — сообщил в сентябрьском интервью Fishnews руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.
Глава ведомства отметил, что таким образом планируется продавать наиболее ценные объекты промысла. При этом в ведомстве обращали внимание, что речь идет скорее об аукционной торговле, чем о биржах.
В октябре биржевая торговля водными биоресурсами обсуждалась на совместном заседании общественных советов при ФАС и Росрыболовстве.
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