Порты России откажут браконьерским судам

В правительстве поддержали законопроект, направленный на борьбу с незаконным выловом. Судну, уличенному в такой деятельности, можно будет запретить заход в российский морской порт.

Изменения в законодательстве принимаются в связи с тем, что в декабре 2020 г. Россия ратифицировала международное Соглашение о мерах государства порта по предупреждению, сдерживанию и ликвидации ННН-промысла, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства.

«Капитан морского порта наделяется полномочием по отказу иностранному судну в заходе в порт в случае, если оно включено в список судов, деятельность которых связана с осуществлением рыболовства с нарушением установленных правил. Исключение допускается, только если на судне сложилась чрезвычайная ситуация или на нем должна быть проведена проверка федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности. Кроме того, устанавливается запрет на оказание услуг в морском порту таким судам», — рассказала вице-премьер Виктория Абрамченко.

Она подчеркнула, что реализация таких мер будет препятствовать поступлению незаконно добытых водных биоресурсов на международные и национальные рынки.

«Это очень важная мера, поскольку необходимо грамотно управлять морским промыслом, чтобы сохранить морское биоразнообразие и возможности дальнейшего экономического развития рыболовства», — отметила зампред правительства.

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