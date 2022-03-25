Команда Seafood Expo Russia ведет диалог с зарубежными участниками

Организаторы Международного рыбопромышленного форума и выставки ведут переговоры с представителями иностранных государств и бизнеса. Обсуждаются поиск новых перспективных направлений и механизмы продолжения сотрудничества в условиях введенных ограничений.

«Seafood Expo Russia всегда предлагает участникам эффективные решения наиболее значимых задач, и предстоящая выставка в сентябре не станет исключением», — подчеркнули в пресс-службе компании — оператора форума и выставки Expo Solutions Group.

В ESG отметили, что круг вопросов очень велик и подготовка решений, которые подойдут разным категориям экспонентов, требует множества согласований. Поэтому организаторы решили провести ряд встреч с представителями иностранных государств и бизнеса. Среди них перспективные партнеры из числа стран Азии, Южной Америки, Африки, Европы, СНГ, Ближнего Востока. Международная составляющая важна для отрасли и, несмотря на санкции, возможности ведения бизнеса сохраняются, подчеркнули в Expo Solutions Group.

Первым стал диалог с представителями Индии. Стороны условились о широком участии предприятий республики в выставке, сейчас обсуждаются формат экспозиции и состав. Также состоялись телефонные переговоры с исландскими компаниями. Для многих из них бизнес с Россией остается стратегически важным направлением, обратили внимание в ESG.

В этом году Индия займет на Seafood Expo Russia особое место, заявил генеральный директор ESG Иван Фетисов. «Мы ведем активный диалог с посольством Индии, Управлением развития экспорта рыбы и морепродуктов (MPEDA) и с представителями отельных компаний, например, IFB Agro, которая входит в пятерку самых крупных экспортеров креветки в Индии», — рассказал он.

Запланированы встречи с представителями более 40 государств, среди которых Китай, Саудовская Аравия, Аргентина, Мексика, Бразилия, Азербайджан, Казахстан. Ведется работа и с множеством профессиональных объединений. Одно из них – китайский альянс CAPPMA (China Aquatic Products Processing and Marketing Alliance), ранее уже принимавший участие в выставке.

Основные направления взаимодействия с заинтересованными партнерами — технологии, судостроение, оборудование, развитие торговых отношений. Также могут быть интересны сферы образования и профессиональной подготовки кадров, обеспечение безопасности промысла, отметили в Expo Solutions Group.

Предварительные переговоры с представителями ряда государств показали положительную динамику. Другие сообщили о готовности к сотрудничеству по широкому кругу вопросов. В планах организаторов — поддерживать и наращивать прямые контакты, чтобы к моменту проведения выставки предложить участникам несколько готовых сценариев для сохранения стабильности и развития в сложных условиях.

Напомним, юбилейные, пятые Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia пройдут 21-23 сентября в Санкт-Петербурге. Экспозиция займет два павильона в КВЦ «Экспофорум». Медиахолдинг Fishnews — генеральный отраслевой информационный партнер форума и выставки.

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